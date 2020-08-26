"Почему Винник сидит на руках у девушки?". Горбунов показал, как отпраздновал день рождения. Фото

Украинский телеведущий Юрий Горбунов отметил 50-летие с женой и коллегой Катей Осадчей, певцами Олегом Винником, Олей Поляковой, Настей Каменских, Потапом.

Горбунов: Я люблю вас, мои друзья! Фото: gorbunovyuriy / Instagram

Украинский телеведущий Юрий Горбунов поблагодарил в Instagram свою жену и коллегу Катю Осадчую за организованное для него празднование дня рождения.

"Спасибо тебе, Катюша, за вчерашний праздник! Это было невероятно и незабываемо! Столько придумок, сюрпризов и недель подготовки! На такое способна только ты!" – написал он.

Также телеведущий поделился снимком, на котором запечатлен с супругой, певицей Настей Каменских и ее мужем, продюсером Потапом, певицей Олей Поляковой и певцом Олегом Винником.

"А вот так мы заканчивали вчерашний вечер! После грандиозного сюрприза NK и супер джем-сейшна! Я люблю вас, мои друзья!" – написал Горбунов.

Подписчица аккаунта телеведущего обратила внимание, что Винник сидит на руках у Осадчей.

"Почему Винник сидит на руках у девушки?" – спросила elena_elena_75.

Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в городе Новый Роздол Львовской области.

Он вел программы "Три крапки", "Щасливий дзвiнок" на УТ-1, "Подъем" на "Новом канале", "Сніданок з "1+1", "Красота по-украински", "Я люблю Україну", "Великий пекарський турнір" и другие на "1+1". Сейчас ведет шоу "Голос країни" на "1+1".