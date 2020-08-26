"Почему Винник сидит на руках у девушки?". Горбунов показал, как отпраздновал день рождения. Фото

Украинский телеведущий Юрий Горбунов поблагодарил в Instagram свою жену и коллегу Катю Осадчую за организованное для него празднование дня рождения.
"Спасибо тебе, Катюша, за вчерашний праздник! Это было невероятно и незабываемо! Столько придумок, сюрпризов и недель подготовки! На такое способна только ты!" – написал он.
Также телеведущий поделился снимком, на котором запечатлен с супругой, певицей Настей Каменских и ее мужем, продюсером Потапом, певицей Олей Поляковой и певцом Олегом Винником.
"А вот так мы заканчивали вчерашний вечер! После грандиозного сюрприза NK и супер джем-сейшна! Я люблю вас, мои друзья!" – написал Горбунов.
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А ось так ми закінчували вчорашній вечір!Після грандіозного сюрпризу NK і супер джем-сейшина!! я люблю вас,мої друзі! #друзі #зірки #деньнародження
Подписчица аккаунта телеведущего обратила внимание, что Винник сидит на руках у Осадчей.
"Почему Винник сидит на руках у девушки?" – спросила elena_elena_75.
Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в городе Новый Роздол Львовской области.
Он вел программы "Три крапки", "Щасливий дзвiнок" на УТ-1, "Подъем" на "Новом канале", "Сніданок з "1+1", "Красота по-украински", "Я люблю Україну", "Великий пекарський турнір" и другие на "1+1". Сейчас ведет шоу "Голос країни" на "1+1".