"Я уже вижу этот носик!". Осадчая впервые показала лицо сына от Горбунова

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась снимком с трехлетним сыном Иваном, отцом которого является телеведущий Юрий Горбунов.

Украинская телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram снимки со своим сыном Иваном. Фото были сделаны в Турции во время совместного занятия йогой.

"Совместная йога – прекрасная возможность быть вместе и одновременно заниматься. Специальная программа разработана для родителей и детей", – написала она.

На втором снимке видна нижняя часть лица ребенка, верхняя прикрыта козырьком кепки.

Подписчики прокомментировали фото.

"О, я уже вижу этот носик!" – написала _nikolaichuk_ludmila_.

"Нереальная красавица Екатерина с маленьким джентльменом!" – отметила natali_oginskaya.

Ранее Осадчая всегда фотографировала сына спиной к камере или полностью закрывала его лицо.

По мнению ее подписчиков, это выглядело странно.

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.



Катя Осадчая и ее коллега Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года. Осадчая младше Горбунова на 13 лет. У телеведущей есть 17-летний сын Илья от первого брака.