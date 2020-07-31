Осадчая показала семейный отдых в Турции

Украинская телеведущая Катя Осадчая отдыхает на черноморском побережье в Турции вместе с сыном Иваном и мужем, шоуменом Юрией Горбуновым.

Украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем Юрией Горбуновым и трехлетним сыном Иваном отправилась на отдых в Турцию. Об этом она рассказала в Instagram, обнародовав фото, сделанные на морском пляже.

По словам Осадчей, обычно они с Горбуновым во время отдыха превращаются в аниматоров для своего сына.

"Но за что люблю Турцию – здесь родителям намного легче", – отметила она.

Горбунов на своей странице в Instagram подчеркнул, что им удалось вырваться на отдых всего на несколько дней.

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года. Осадчая младше Горбунова на 13 лет.

Турция возобновила авиасообщение с Украиной с 1 июля, заявив о намерении принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус.