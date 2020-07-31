Осадчая показала семейный отдых в Турции

Украинская телеведущая Катя Осадчая вместе с мужем Юрией Горбуновым и трехлетним сыном Иваном отправилась на отдых в Турцию. Об этом она рассказала в Instagram, обнародовав фото, сделанные на морском пляже.
По словам Осадчей, обычно они с Горбуновым во время отдыха превращаются в аниматоров для своего сына.
"Но за что люблю Турцию – здесь родителям намного легче", – отметила она.
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На відпочинку з дитиною батьки головні аніматори копати, будувати, ліпити, малювати) але за що люблю Туреччину, тут діти головні відпочиваючі і батькам суттєво легше :) Івану облаштували власну ігрову зону в помешканні, підібрали іграшки по віку і чекають в #RixyKidsClub можна засмагати спокіи * но #forkids #rixy #familyholiday #kidsactivites #rixosmoments #rixospremiumtekirova
Горбунов на своей странице в Instagram подчеркнул, что им удалось вырваться на отдых всего на несколько дней.
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Коли замість повноцінної відпустки є всього кілька днів,треба ці дні провести в красивих місцях!! #rixosmoments #r * xosprem * umtekirova
Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.
Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года. Осадчая младше Горбунова на 13 лет.
Турция возобновила авиасообщение с Украиной с 1 июля, заявив о намерении принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус.