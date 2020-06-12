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13 июня, 2020
 
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"Ягодка с ягодками". Осадчая засветила тело в купальнике

Украинская телеведущая Катя Осадчая позировала, сидя на коврике на открытом воздухе.

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Осадчая: Лето самое прекрасное время года
Осадчая: Лето – самое прекрасное время года
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в черном раздельном купальнике. Она сидит на коврике, постеленном на траве, в руках у нее тарелка с черешнями.

"Лето – самое прекрасное время года", – написала она.

"Девочка!" – написала tinayaremko.

"Ягодка с ягодками", – прокомментировал de.nis3929.

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.

Теги: купальник, телеведущая, Катя Осадчая
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