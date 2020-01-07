Осадчая показала фигуру в раздельном купальнике

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала снимки отдыха на Сейшельских островах.

Осадчая: Когда год начинается с каникул, то к лету рукой подать Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram несколько снимков в раздельных купальниках.

"Кто в новогоднюю ночь работал, тот получает бонус. Когда год начинается с каникул, то к лету рукой подать", – написала она.

Телеведущая отметила, что отдыхает на Сейшельских островах.

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.