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15 июня, 2020
 
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С сыном и мужем. Осадчая показала отдых с семьей

Украинская телеведущая Катя Осадчая обнародовала снимки речной прогулки с супругом и коллегой Юрием Горбуновым и их сыном Иваном.

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Осадчая: Короткие поездки на море в июне были подзарядкой и предчувствием будущего отпуска. В этом году все иначе
Осадчая: Короткие поездки на море в июне были подзарядкой и предчувствием будущего отпуска. В этом году все иначе
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в черном раздельном купальнике. Она сидит на коврике, постеленном на траве, в руках у нее тарелка с черешнями.

"Лето – время фотографий в купальнике. Короткие поездки на море в июне были подзарядкой и предчувствием будущего отпуска. В этом году все иначе, но не повод не купаться в ближайшем водоеме, готовить дома ужины, смотреть кино на улице, гулять по пустым улицам вечернего города и придумывать тысячу безопасных развлечений для себя и семьи", – написала она.

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.

36-летняя Осадчая младше Горбунова на 13 лет: ему 49. Супруги вместе ведут вокальное шоу "Голос країни" на "1+1".

Теги: купальник, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, отдых
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