Осадчая топлес поплавала в холодном бассейне

Украинская телеведущая Катя Осадчая отправилась в бассейн после бани.

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала в Instagram, как плавает в бассейне топлес – в одних плавках.



"С первым днем лета! Первый заплыв в 00.30. Вода +12, но в бане было +90", – написала она 1 июня.

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.