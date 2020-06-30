"Красота вокруг". Осадчая в сарафане прогулялась по ночному Киеву

Украинская телеведущая Катя Осадчая показала виды украинской столицы.

Осадчая: Путешествовать можно и по любимому городу Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram подборку снимков, сделанных ночью в центре Киева.

"Красота вокруг, а путешествовать можно и по любимому городу. А какие ваши любимые места в родном городе?" – спросила она и сопроводила пост хештегом "люблю Киев".

Осадчая позировала на фоне Андреевской церкви, в Кокоревской беседке на Андреевском спуске и на лестнице, соединяющей Пейзажную аллею и Воздвиженку.

Для прогулки телеведущая выбрала сарафан с кружевной оборкой.

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.