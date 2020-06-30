"Красота вокруг". Осадчая в сарафане прогулялась по ночному Киеву

Украинская телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram подборку снимков, сделанных ночью в центре Киева.
"Красота вокруг, а путешествовать можно и по любимому городу. А какие ваши любимые места в родном городе?" – спросила она и сопроводила пост хештегом "люблю Киев".
Осадчая позировала на фоне Андреевской церкви, в Кокоревской беседке на Андреевском спуске и на лестнице, соединяющей Пейзажную аллею и Воздвиженку.
Для прогулки телеведущая выбрала сарафан с кружевной оборкой.
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Краса навколо, а подорожувати можна і улюбленим містом. А які ваші улюблені місця в рідному місті? * #люблюкиїв
Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.