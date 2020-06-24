"Сухая и костлявая стала. Ужас". – "Без макияжа сразу и не узнать". Осадчую в купальнике обсудили в Instagram

Подписчики микроблога украинской телеведущей Кати Осадчей высказались относительно ее внешности.

Украинская телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в черном раздельном купальнике и без макияжа во время отдыха на природе.



"Речные заплывы, пока море не заслужили", – написала она.

Подписчики отметили, что телеведущая сильно похудела.

"Сухая и костлявая стала. Ужас. Откормите ее!" – прокомментировала ііiuliiamasalitina.

"Без макияжа сразу и не узнать", – отметила nina_syzova.

"Русалочка", – написала sens_u_momenti.

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.