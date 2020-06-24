"Сухая и костлявая стала. Ужас". – "Без макияжа сразу и не узнать". Осадчую в купальнике обсудили в Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram фото, на котором запечатлена в черном раздельном купальнике и без макияжа во время отдыха на природе.
"Речные заплывы, пока море не заслужили", – написала она.
Подписчики отметили, что телеведущая сильно похудела.
"Сухая и костлявая стала. Ужас. Откормите ее!" – прокомментировала ііiuliiamasalitina.
"Без макияжа сразу и не узнать", – отметила nina_syzova.
"Русалочка", – написала sens_u_momenti.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Річкові запливи, поки море не заслужили :) #надніпрі #літо #літо2020