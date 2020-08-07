Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась в сети снимком, на котором запечатлена в черном раздельном купальнике. Ее подписчики считают, что Осадчая вновь готовится стать мамой.

Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Instagram опубликовала снимок, позируя в объективе камеры в раздельном купальнике черного цвета.

"Это пятница", – подписала публикацию ведущая.

"Кажется, беременная", – отреагировали на фото ведущей ее подписчики.

"Я так же подумала", – пишут в комментариях Осадчей.

"Беременна", – уверены пользователи сети.

"Ну точно беременна", – комментируют фото Осадчей фолловеры.

За день до публикации снимка в купальнике Осадчая показала, как отрабатывает то, что наела.

36-летняя Осадчая – мать двух сыновей: трехлетнего Ивана и 17-летнего Ильи.

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. Они оформили отношения незадолго до рождения Ивана, который родился 18 февраля 2017 года.