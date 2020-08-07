Бульвар Шоубиз
 
07 августа, 2020
 
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Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности

Украинская телеведущая Катя Осадчая поделилась в сети снимком, на котором запечатлена в черном раздельном купальнике. Ее подписчики считают, что Осадчая вновь готовится стать мамой.

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Осадчая мать двух сыновей
Осадчая – мать двух сыновей
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Instagram опубликовала снимок, позируя в объективе камеры в раздельном купальнике черного цвета.

"Это пятница", – подписала публикацию ведущая.

"Кажется, беременная", – отреагировали на фото ведущей ее подписчики. 

"Я так же подумала", – пишут в комментариях Осадчей. 

"Беременна", – уверены пользователи сети. 

"Ну точно беременна", – комментируют фото Осадчей фолловеры. 

За день до публикации снимка в купальнике Осадчая показала, как отрабатывает то, что наела. 

36-летняя Осадчая – мать двух сыновей: трехлетнего Ивана и 17-летнего Ильи

Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. Они оформили отношения незадолго до рождения Ивана, который родился 18 февраля 2017 года.

Теги: дети, беременность, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, отдых
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