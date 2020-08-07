Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности

Украинская телеведущая Катя Осадчая на своей странице в Instagram опубликовала снимок, позируя в объективе камеры в раздельном купальнике черного цвета.
"Это пятница", – подписала публикацию ведущая.
"Кажется, беременная", – отреагировали на фото ведущей ее подписчики.
"Я так же подумала", – пишут в комментариях Осадчей.
"Беременна", – уверены пользователи сети.
"Ну точно беременна", – комментируют фото Осадчей фолловеры.
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За день до публикации снимка в купальнике Осадчая показала, как отрабатывает то, что наела.
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Вмій їсти - вмій відпрацьовувати :) не набрати кілограми на відпочинку майже неможливо, відпрацьовувати всі вечері треба в залі в готелі тільки но відкрився новенький Exclusive Sports Club, тренажери, як нові автівки, ще не пройшли перші кілометри пробігу а для тих, хто хоче відпочивати з користю, восени готують спеціальні спортивні та детокс тижні, коли можна буде відпочити і не втратити форму #welness #healtyweek #detox #tanita #crossfit #tabata #trx #functionaltraining #harder #hit #training #motivation #workout #bestronger #fitness #rixosmoments #rixospremiumtekirova
36-летняя Осадчая – мать двух сыновей: трехлетнего Ивана и 17-летнего Ильи.
Ведущая замужем за коллегой Юрием Горбуновым. Они оформили отношения незадолго до рождения Ивана, который родился 18 февраля 2017 года.