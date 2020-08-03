36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына

По словам 36-летней украинской телеведущей Кати Осадчей, ей пришлось согласовывать публикацию снимка со своим старшим сыном – 17-летним Ильей, который присутствует в кадре.

36-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая показала в Instagram снимок, на котором запечатлена со своим старшим сыном – 17-летним Ильей.

Ведущая посвятила публикацию его дню ангела, который отмечается 2 августа. На снимке сын Осадчей позирует спиной к камере.

"Фото согласовано с именинником. На кепке красноречивая надпись "No photo", – подписала снимок Осадчая.

Катя Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. Они оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.

Илья – сын ведущей от бизнесмена Олега Полищука, с которым Осадчая прожила в браке с 2001-го по 2004 год. В сентябре 2020 года старшему сыну телеведущей исполнится 18 лет.

В начале августа Осадчая со своей семьей отправилась отдыхать в Турцию.