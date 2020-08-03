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03 августа, 2020
 
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36-летняя Осадчая показала 17-летнего сына

По словам 36-летней украинской телеведущей Кати Осадчей, ей пришлось согласовывать публикацию снимка со своим старшим сыном – 17-летним Ильей, который присутствует в кадре.

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Осадчая впервые стала мамой осенью 2002 года
Осадчая впервые стала мамой осенью 2002 года
Фото: Katya Osadcha / Facebook

36-летняя украинская телеведущая Катя Осадчая показала в Instagram снимок, на котором запечатлена со своим старшим сыном – 17-летним Ильей.

Ведущая посвятила публикацию его дню ангела, который отмечается 2 августа. На снимке сын Осадчей позирует спиной к камере. 

"Фото согласовано с именинником. На кепке красноречивая надпись "No photo", – подписала снимок Осадчая.

Катя Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. Они оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года.

Илья – сын ведущей от бизнесмена Олега Полищука, с которым Осадчая прожила в браке с 2001-го по 2004 год. В сентябре 2020 года старшему сыну телеведущей исполнится 18 лет.  

В начале августа Осадчая со своей семьей отправилась отдыхать в Турцию. 

Теги: Украина, дети, Катя Осадчая, Юрий Горбунов, семья
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