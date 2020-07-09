"Когда фоткаете, говорите: "Иван, отвернись"?". Осадчую и Горбунова раскритиковали за фото с сыном, отвернутым от объектива

По мнению подписчиков микроблога украинской телеведущей Кати Осадчей, снимки их с телеведущим Юрием Горбуновым и сыном Иваном, на которых не видно лица мальчика, выглядят странно.

Осадчая: С Днем семьи! Берегите друг друга, радуйте и чаще говорите, что любите! Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram совместное фото с мужем и коллегой Юрием Горбуновым и их сыном Иваном.

"С Днем семьи! Берегите друг друга, радуйте и чаще говорите, что любите! На фото часть нашей семьи, но приветствие вам шлют все", – написала она 8 июля.

Подписчикам показалось странным, что ребенок на фото отвернут от объектива.

"Как-то странно смотрятся эти фотографии, где ребенок спиной. Если не хотите показывать ребенка – не выкладывайте фото с ним", – написала laranovalskaya.

"Что, нельзя лицо мальчика показать? Зачем фоткать его тогда? И когда фоткаете, говорите: "Иван, отвернись"?" – спросила galipypsik.

Телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения ребенка. Их сын Иван родился 18 февраля 2017 года.

36-летняя Осадчая младше Горбунова на 13 лет: ему 49.

Катя Осадчая в юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.

Юрий Горбунов вел программы "Три крапки", "Щасливий дзвiнок" на УТ-1, "Підйом!" на "Новом канале", "Сніданок з "1+1", "Красота по-украински", "Я люблю Україну", "Великий пекарський турнір", "Голос країни" на "1+1".

Праздник День семьи отмечают в Украине 8 июля. Он был учрежден указом президента Украины в 2012 году.