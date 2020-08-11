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11 августа, 2020
 
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"Выше облаков". Осадчая с сыном покорила вершину в Турции

Украинская телеведущая Катя Осадчая обнародовала снимки, сделанные во время семейного отдыха на вершине 2350 метров.

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Осадчая: Невероятные пейзажи
Осадчая: Невероятные пейзажи
Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая разместила в Instagram подборку снимков, сделанных на вершине горы Тахталы в Турции.

"Покорение вершины, или выше облаков. Тахталы, 2350 метров над уровнем моря. Если будете рядом, поднимитесь. Невероятные пейзажи", – написала она.

На некоторых снимках она запечатлена вместе со своим трехлетним сыном Иваном.

Катя Осадчая родилась 12 сентября 1983 года в Киеве. В юности строила карьеру модели. Она вела программу "Светские хроники" на канале "Тонис". Позже появился проект "Светская жизнь" на "1+1". Осадчая является его бессменной ведущей.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Он родился 18 февраля 2017 года. Осадчая младше Горбунова на 13 лет. 

Турция возобновила авиасообщение с Украиной с 1 июля, заявив о намерении принимать украинских туристов без самоизоляции и тестирования на коронавирус.

Теги: Турция, телеведущая, Катя Осадчая, Юрий Горбунов
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