"Старший сын похож на Кузьму". Билык вместе с сыновьями побывала на юбилейном концерте у Осадчей. Фото

Украинская певица Ирина Билык поделилась снимком, на котором позирует вместе со своими сыновьями и ведущей передачи "Світське життя" Катей Осадчей на праздничной вечеринке в честь 15-й годовщины проекта. Пользователи сети отметили внешнее сходство старшего сына певицы Глеба Оверчука с украинским артистом Кузьмой Скрябиным.

Украинская певица Ирина Билык на своей странице в Instagram разместила снимок, на котором запечатлена в компании своих сыновей – 21-летнего Глеба Оверчука и пятилетнего Табриза.

Старший сын певицы пришел на праздник в компании своей девушки Алисы. Билык и избранница Глеба Оверчука подобрали наряды в одной цветовой гамме.

По словам певицы, фото было сделано во время концерта, посвященного 15-летию передачи Кати Осадчей "Світське життя", которая выходит на канале "1+1".

"У вас не только песни получаются потрясающими, но и мальчишки", – отреагировали на фото фаны певицы.

"Старший сын похож на Кузьму", – заметили подписчики внешнее сходство Глеба Оверчука с украинским артистом Кузьмой Скрябиным.

Старшего сына Билык родила в 1999 году от модели Андрея Оверчука. Поздравляя месяц назад Глеба Оверчука с 21-летием, певица обнародовала фото его работ, признавшись, что находится под впечатлением от его творчества.

В настоящее время певица замужем за режиссером Асланом Ахмадовым. Пара воспитывает сына Табриза, который родился в декабре 2015 года. Ребенка супругам родила суррогатная мать.