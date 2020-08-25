"Люблю тебя до Луны и обратно". Осадчая трогательно поздравила мужа с юбилеем

Украинская телеведущая Катя Осадчая обнародовала ролик, состоящий из кадров, сделанных во время совместной работы и отдыха с супругом и коллегой Юрием Горбуновым.

Осадчая обратилась к Горбунову: Наш двойной праздник! С днем рождения, любимый! Фото: kosadcha / Instagram

Украинская телеведущая Катя Осадчая поздравила c днем рождения своего мужа и коллегу Юрия Горбунова, которому 24 августа исполнилось 50 лет. Она разместила в Instagram ролик, состоящий из кадров, сделанных во время совместной работы и отдыха с супругом.

"Наш двойной праздник! С днем рождения, любимый! С юбилеем 25 + 25. Люблю тебя до Луны и обратно", – написала она.

День рождения Горбунова совпадает с Днем Независимости Украины.

Днем ранее Осадчая опубликовала видео речной прогулки по Днепру.

"Наслаждаться моментом. Замечательный Киев, замечательный Днепр, прекрасная компания. День флага и последний день четвертого десятилетия Юрия Горбунова. Дальше больше!" – заявила она.

Катя Осадчая и Юрий Горбунов оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Ребенок родился 18 февраля 2017 года. У ведущей есть старший сын, 17-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.

Юрий Горбунов родился 24 августа 1970 года в городе Новый Роздол Львовской области.

Он вел программы "Три крапки", "Щасливий дзвiнок" на УТ-1, "Підйом!" на "Новом канале", "Сніданок з "1+1", "Красота по-украински", "Я люблю Україну", "Великий пекарський турнір" и другие на "1+1". Сейчас ведет шоу "Голос країни" на "1+1".