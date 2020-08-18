"Как приятно смотреть на влюбленных". Осадчая и Горбунов позировали в объятиях друг друга

Украинские телеведущие Катя Осадчая и Юрий Горбунов позировали вместе после отдыха в Турции.

Горбунов и Осадчая вернулись после отдыха в Киев Фото: kosadcha / Instagram

Украинский телеведущий Юрий Горбунов поделился в Instagram снимком со своей женой и коллегой Катей Осадчей.

"Лето продолжается!" – заявил он.

На фото супруги запечатлены в объятиях друг друга. Местом пребывания Горбунов отметил Киев. А в начале августа Осадчая сообщала, что со своей семьей отправилась отдыхать в Турцию.

"Как приятно смотреть на влюбленных", – отметила подписчица svetlanaalekseeva400.

Катя Осадчая замужем за своим коллегой Юрием Горбуновым. Они оформили отношения незадолго до рождения сына Ивана. Ребенок родился 18 февраля 2017 года. У ведущей есть старший сын, 17-летний Илья. Его отец – бизнесмен Олег Полищук.