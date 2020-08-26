"Поверила при первой встрече". Винник обнародовал фото с Шоптенко

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1", певец Олег Винник заявил, что накануне премьеры ежедневно тренировался со своей партнершей, хореографом Аленой Шоптенко.

Винник принимает участие в шоу "Танцы со звездами" в паре с Шоптенко Фото: Олег Винник / Facebook

Участник шоу "Танцы со звездами" на "1+1" Олег Винник 25 августа разместил в Instagram черно-белый снимок, на котором запечатлен вместе со своей партнершей по проекту, хореографом Аленой Шоптенко в репетиционном зале.

"Я научился в своей жизни доверять профессионалам, которые в меня верят. Шоптенко поверила в меня при первой встрече", – написал певец.

Винник подчеркнул, что накануне премьеры шоу они с Шоптенко проводили ежедневные тренировки.

Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" состоится 30 августа.

Участие в проекте кроме Винника подтвердили еще 13 звезд – экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, "холостяк" Сергей Мельник, актер Арам Арзуманян и телеведущая Ольга Фреймут.

23 августа Фреймут на своей странице в Instagram сообщила, что получила положительный результат на COVID-19. "Все проекты и работу пока остановила", – сообщила она.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.