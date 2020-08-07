Бульвар Шоубиз
 
07 августа, 2020
 
Новости

"Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети

Украинский певец Олег Винник, отвечая на вопрос журналистки передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина" о том, есть ли у него дети, напомнил о своем возрасте.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Винник: У меня есть то родное и сокровенное, о чем я не хочу говорить
Винник: У меня есть то родное и сокровенное, о чем я не хочу говорить
Фото: Олег Винник / Facebbo

Украинский певец Олег Винник заявил, что в его жизни есть сокровенные вещи, которые он не намерен публично обсуждать. Об это артист рассказал в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Мне есть чем дорожить. И я настолько счастливый и богатый человек в плане того, что у меня есть то родное и сокровенное, о чем я не хочу говорить. Мне есть что скрывать, но это не ориентация", – заявил он. 

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него дети, Винник напомнил о своем возрасте.

"Мне 46 лет. Я пою, мне кажется, о нормальных, жизненных вещах. Так что вопрос: "У него есть дети?" – подытожил он. 

ВИДЕО
Видео: Зірковий шлях / YouTube

31 июля Виннику исполнилось 46 лет. Свою карьеру он начинал в Германии, пел в мюзиклах "Отверженные" и "Элизабет". Сольную карьеру в Украине Олег Винник начал в 2011 году и давал около 150 сольных концертов в год.

Теги: дети, Олег Винник, певец
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
  "Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне". Полный текст интервью Лукашенко Гордону
  "Никогда с территории Беларуси в Украину не придут россияне". Полный текст интервью Лукашенко Гордону
Дмитрий ГОРДОН
  Что Бог послал, или Почему патриарху Кириллу приписывают состояние в $6 млрд
  Что Бог послал, или Почему патриарху Кириллу приписывают состояние в $6 млрд
Наталия ДВАЛИ
Записки бывшего подполковника КГБ: "Дары волхвов" как активное мероприятие спецслужб РФ в Украине
Записки бывшего подполковника КГБ: "Дары волхвов" как активное мероприятие спецслужб РФ в Украине
Владимир ПОПОВ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Юная Тернер". Гайтана показала дочь в парике
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Взял в аренду". Адвокат потерпевшей стороны в деле Ефремова сменил кабриолет на самокат
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
"Холостячка" Мишина рассказала, как прошел первый съемочный день на проекте
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
Осадчая показала фигуру в купальнике. Соцсети заподозрили ведущую в беременности
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
"Все еще до рождения знали, что его назовут Павликом". Рудницкая рассказала, как Виктор Павлик забирал младшего сына из роддома. Фото
  Silence – трек для вечеринок на яхте. Барских презентовал клип на новый англоязычный трек
  Silence – трек для вечеринок на яхте. Барских презентовал клип на новый англоязычный трек
"Она так на вас похожа". Девятилетняя дочь Pink коротко постриглась. Фото до и после
"Она так на вас похожа". Девятилетняя дочь Pink коротко постриглась. Фото до и после
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
  "Собирался уйти из семьи". Азиза рассказала о романе с Караченцовым
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
13-й участник "Танцев со звездами" передал эстафету Фреймут
  The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды " Нормальных людей". Видео
  The Rolling Stones презентовали клип на песню Scarlet с участием звезды " Нормальных людей". Видео
  Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину
  Российскую певицу Глюк'oZу не пустили в Украину
"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком
"Полвека люблю". Сын Ротару в день рождения певицы поделился ее новым снимком
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
  Кондратюк рассказал, почему продюсеры спят со своими певицами
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Документалка о 10-летнем мальчике в зоне боевых действий на Донбассе номинирована на "Эмми"
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
Ушел из жизни сын Виктора Павлика
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS