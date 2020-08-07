  "Мне есть чем дорожить". Винник рассказал, есть ли у него дети

Украинский певец Олег Винник, отвечая на вопрос журналистки передачи "Зірковий шлях" на канале "Украина" о том, есть ли у него дети, напомнил о своем возрасте.

Винник: У меня есть то родное и сокровенное, о чем я не хочу говорить Фото: Олег Винник / Facebbo

Украинский певец Олег Винник заявил, что в его жизни есть сокровенные вещи, которые он не намерен публично обсуждать. Об это артист рассказал в интервью передаче "Зірковий шлях" на канале "Украина".

"Мне есть чем дорожить. И я настолько счастливый и богатый человек в плане того, что у меня есть то родное и сокровенное, о чем я не хочу говорить. Мне есть что скрывать, но это не ориентация", – заявил он.

Отвечая на вопрос о том, есть ли у него дети, Винник напомнил о своем возрасте.

"Мне 46 лет. Я пою, мне кажется, о нормальных, жизненных вещах. Так что вопрос: "У него есть дети?" – подытожил он.

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Видео: Зірковий шлях / YouTube

31 июля Виннику исполнилось 46 лет. Свою карьеру он начинал в Германии, пел в мюзиклах "Отверженные" и "Элизабет". Сольную карьеру в Украине Олег Винник начал в 2011 году и давал около 150 сольных концертов в год.