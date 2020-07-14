"Какой молодец". Налоговая служба отметила Винника благодарностью

Государственная налоговая служба Украины вручила артисту Олегу Виннику благодарность.

Украинский певец Олег Винник получил благодарность от Государственной налоговой службы Украины. Фото, сделанное во время церемонии награждения, артист обнародовал на своей странице в Instagram.

Винник запечатлен на фото в компании представительницы налоговой службы. На награждение артист пришел одетым в рваные джинсы, рубашку черного цвета и серебристые кроссовки.

"От уплаты налогов зависит будущее нашей страны", – подписал он снимок.

"Какой молодец", – прокомментировали публикацию артиста подписчики.

"Почему простым людям такую благодарность не дают?" – интересуются фолловеры в комментариях.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Від сплати податків залежить майбутнє країни Публикация от Олег Винник (Olegg Vynnyk) (@olegg.vynnyk) 14 Июл 2020 в 4:55 PDT

Ранее украинская певица Мария Бурмака высказала возмущение в адрес Государственной налоговой службы Украины, после того, как получила от них письмо с просьбой "стать примером добросовестного декларирования своих доходов".

"Вы что – издеваетесь? Артисты сейчас безработные!" – эмоционально отреагировала на обращение фискалов певица.