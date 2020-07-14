"Какой молодец". Налоговая служба отметила Винника благодарностью

Украинский певец Олег Винник получил благодарность от Государственной налоговой службы Украины. Фото, сделанное во время церемонии награждения, артист обнародовал на своей странице в Instagram.
Винник запечатлен на фото в компании представительницы налоговой службы. На награждение артист пришел одетым в рваные джинсы, рубашку черного цвета и серебристые кроссовки.
"От уплаты налогов зависит будущее нашей страны", – подписал он снимок.
"Какой молодец", – прокомментировали публикацию артиста подписчики.
"Почему простым людям такую благодарность не дают?" – интересуются фолловеры в комментариях.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Ранее украинская певица Мария Бурмака высказала возмущение в адрес Государственной налоговой службы Украины, после того, как получила от них письмо с просьбой "стать примером добросовестного декларирования своих доходов".
"Вы что – издеваетесь? Артисты сейчас безработные!" – эмоционально отреагировала на обращение фискалов певица.