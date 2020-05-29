"Безумная любовь". Винник показал, как снимали его клип. Видео
На YouTube-канале украинского певца Олега Винника разместили видео, в котором показан бэкстейдж съемок клипа на трек "Безумная любовь". Клип снимали около 20 часов. В течение пяти из них актрисе Анастасии Сергеевой приходилось висеть на тросах. "Восхищаюсь сильными девушками!" – отметил Винник в Instagram. В ролике показана работа режиссера Кати Царик с певцом и актрисами из его клипа. "Мне нравится его ирония, что он умеет шутить над собой, иронизировать", – говорит она.
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