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29 мая, 2020
 
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"Безумная любовь". Винник показал, как снимали его клип. Видео

На YouTube-канале украинского певца Олега Винника разместили видео, в котором показан бэкстейдж съемок клипа на трек "Безумная любовь". Клип снимали около 20 часов. В течение пяти из них актрисе Анастасии Сергеевой приходилось висеть на тросах. "Восхищаюсь сильными девушками!" – отметил Винник в Instagram. В ролике показана работа режиссера Кати Царик с певцом и актрисами из его клипа. "Мне нравится его ирония, что он умеет шутить над собой, иронизировать", – говорит она.

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
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Винник: Восхищаюсь сильными девушками!
Винник: Восхищаюсь сильными девушками!
Фото: olegg.vynnyk / Instagram

видео

Видео: ОЛЕГ ВИННИК / YouTube
Теги: видео, клип, Олег Винник, трек
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