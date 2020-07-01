"Вы издеваетесь? Артисты сейчас безработные!" Бурмака получила письмо из налоговой с просьбой заплатить налоги

Украинская певица и телеведущая Мария Бурмака в Facebook обнародовала фотографию письма, которое адресовала ей Государственная налоговая служба Украины.
Певицу возмутило требование фискалов "начать с себя и стать примером добросовестного декларирования своих доходов".
"Учитывая материальное положение артистов и информацию из официальных и неофициальных источников СМИ, артисты получают значительно больше прибыли. Поэтому мы призываем представителей шоу-бизнеса задекларировать полученную прибыль и заплатить налог", – говорится в тексте письма.
"Вы что – издеваетесь? Артисты сейчас безработные!" – эмоционально отреагировала на письмо Бурмака.
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
С 12 марта в Украине был введен карантин, во время которого было запрещено проведение массовых мероприятий.
С 11 мая правительство начало отменять строгие ограничения, а 22 мая был введен так называемый адаптивный карантин: региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при улучшении эпидемической ситуации.