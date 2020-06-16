"Лінія". Бурмака в день своего юбилея выпустила клип. Видео
Украинская певица Мария Бурмака на своем YouTube-канале презентовала клип на трек "Лінія". Клип вышел в день рождения певицы, 16 июня. В этом году певице исполняется 50 лет. "В этом видео вся жизнь! В этой песне моя сила и моя нежность", – прокомментировала в Facebook премьеру исполнительница. В ролике показаны снимки из личного архива Бурмаки, сделанные в разные годы ее жизни. Песня "Лінія" была создана в соавторстве с гитаристом и автором проекта Gypsy Lyre Геннадием Бондарем. Режиссер клипа – Миха Хайкин.
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