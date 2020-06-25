Бурмака рассказала о зашкварах, которых могло бы не быть, если бы включились мозги

Украинская певица Мария Бурмака отреагировала на информацию о суточном приросте больных, заразившихся коронавирусом, заявив, что украинцы "не могут включать мозги".

Бурмака: Разве трудно надевать маски, носить дезинфектор и быть подальше от людей Фото: Maria Burmaka / Facebook

Украинская певица и телеведущая Мария Бурмака в Facebook заявила, что здоровье человека является следствием работы мозга.

"Цифра инфицированных COVID 19 показывает, что люди элементарно не могут включить голову. Да, нужен свежий воздух и витамин D, прогулки по парку, но разве трудно надевать маски, носить дезинфектор и быть подальше от людей?" – возмутилась она.

По словам певицы, нельзя избежать только стихийного бедствия и потери близких.

"В конце концов, человек может оступиться. Но есть зашквары, которых не было бы, если бы был включен ум, если он есть", – подытожила Бурмака.

За последние сутки в Украине коронавирус был подтвержден еще у 994 человек, что является антирекордом. Общее число подтвержденных случаев инфицирования в Украине увеличилось до 40 008, умерли 1067 жителей страны, вылечилось – 17 758.