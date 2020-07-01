Аватар Винника расцелует зрителей на виртуальном концерте в НСК "Олимпийский"

Украинский певец Олег Винник отпразднует свой день рождения 31 июля сольным концертом с элементами виртуальной реальности.

Шоу начнется в 22.00 и не будет повторяться ни на каком ресурсе Фото предоставлено пресс-службой Олега Винника

Украинский певец Олег Винник даст 31 июля концерт на НСК "Олимпийский". Об этом изданию "ГОРДОН" сообщила пресс-служба исполнителя. Трансляция произойдет в 22.00 и не повторится ни на одном из ресурсов.

Это будет беспрецедентное для Украины шоу в дополненной реальности. На мероприятии задействуют визуальные возможности, обеспечивающие эффекты присутствия и новое восприятие творчества певца.

Зрителем шоу-программы можно будет стать, находясь в любой точке мира. Музыкант представит уникальную программу, созданную с помощью технологий AR и VR, в так называемой дополненной и виртуальной реальностях. Публика окажется в самом эпицентре событий, имея шанс ближе и отчетливее увидеть и услышать исполнителя, испытав ощущение соучастия во всех постановках перфоманса.

В рамках AR-концерта прозвучат такие композиции Винника, как "Вовчиця", "Роксолана", "Плен", "Нино". Одним из элементов шоу станет гигантский аватар певца, который поцелует всех гостей концерта. Каждый желающий сможет виртуально попасть в гримерку к певцу, сделать совместное селфи и лично подарить ему цветы.

В рамках интерактивно-музыкального шоу каждый желающий сможет присоединиться к филантропической инициативе от Всеукраинского благотворительного фонда "Допомагати просто!". В числе памятных подарков будут продаваться плюшевые медведи, средства от продажи которых .будут направлены Краматорскому детскому дому "Антошка".

Для доступа к AR/VR шоу нужен мобильный телефон или компьютер (планшет). Кликнув на ссылку, зритель получит доступ к трансляции концерта.

Купить билеты можно ЗДЕСЬ.

31 июля Виннику исполнится 46 лет. Свою карьеру он начинал в Германии, пел в мюзиклах "Отверженные" и "Элизабет". Сольную карьеру в Украине Олег Винник начал в 2011 году и давал около 150 сольных концертов в год.