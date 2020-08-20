Шоптенко рассказала о страстном танце с Винником и первом миллионе шагов

Партнерша участника шоу "Танцы со звездами" Олега Винника хореограф Алена Шоптенко поделилась совместным фото с певцом, которое было сделано во время репетиций.

Шоптенко: Мы с Винником, кажется, сделали уже один миллион танцевальных шагов Фото: alena_shoptenko / Instagram

Хореограф Алена Шоптенко 20 августа на своей странице в Instagram опубликовала фото, на котором запечатлена со своим партнером по проекту "Танцы со звездами" на канале "1+1" Олегом Винником во время репетиции.

"На сегодняшний день мы с Винником, кажется, сделали уже один миллион танцевальных шагов. И все для того, чтобы 30 августа вы увидели наш красивый и страстный танец", – рассказала она.

Премьера нового сезона шоу "Танцы со звездами" состоится 30 августа.

Участие в проекте подтвердили 14 звезд – певец Олег Винник, экс-солистки группы "ВИА Гра" Надежда Мейхер и Санта Димопулос, актеры Тарас Цимбалюк и Дарья Петрожицкая, фронтвумен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, участница дуэта "НеАнгелы" Слава Каминская, певица alyona alyona, телеведущий Дмитрий Танкович, экс-участник группы "Время и Стекло" Позитив (Алексей Завгородний), лидер украинской группы "БеZ обмежень" Сергей Танчинец, "холостяк" Сергей Мельник, актер Арам Арзуманян и телеведущая Ольга Фреймут.

Судить выступления звезд будут прима-балерина Национальной оперы Украины Екатерина Кухар, хореограф Влад Яма и народный артист Украины, лауреат трех международных танцевальных конкурсов, хореограф Григорий Чапкис.