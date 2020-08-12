"Я тоже хочу hot-контент". Шоптенко в платье-комбинации позировала в брызгах воды

По словам украинского хореографа Алены Шоптенко, для съемок мини-ролика ей понадобилось совсем немного воды и специальный режим съемок на телефоне.

Украинский хореограф Алена Шоптенко на своей странице в Instagram разместила селфи-ролик, позируя в брызгах воды, которые распылял дождеватель.

Хореограф запечатлена на видео в черном платье-комбинации с распущенными волосами.

"Ну а что? Я тоже девочка, я тоже хочу hot-контент", – написала она.

Шоптенко призналась, что для съемок ролика использовала специальный режим на телефоне и немного воды.

"Никакого монтажа и дополнительного оборудования", – подчеркнула она.

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она двукратная чемпионка мира по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Шоптенко – победительница первого сезона украинского проекта "Танцы со звездами" на "1+1". В 2019 году Шоптенко участвовала в проекте "Танцы со звездами" в паре с белорусским актером Алексеем Яровенко.

В новом сезоне шоу она выйдет на паркет в паре с украинским певцом Олегом Винником.