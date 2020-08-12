Бульвар Шоубиз
 
12 августа, 2020
 
Новости

"Я тоже хочу hot-контент". Шоптенко в платье-комбинации позировала в брызгах воды

По словам украинского хореографа Алены Шоптенко, для съемок мини-ролика ей понадобилось совсем немного воды и специальный режим съемок на телефоне.

Шоптенко: Никакого монтажа и дополнительного оборудования
Шоптенко: Никакого монтажа и дополнительного оборудования
Фото: alena_shoptenko / Instagram

Украинский хореограф Алена Шоптенко на своей странице в Instagram разместила селфи-ролик, позируя в брызгах воды, которые распылял дождеватель. 

Хореограф запечатлена на видео в черном платье-комбинации с распущенными волосами. 

"Ну а что? Я тоже девочка, я тоже хочу hot-контент", – написала она. 

Шоптенко призналась, что для съемок ролика  использовала специальный режим на телефоне и немного воды. 

"Никакого монтажа и дополнительного оборудования", – подчеркнула она. 

Шоптенко родилась в 1987 году в Киеве. Она двукратная чемпионка мира по бальным танцам среди молодежи до 21 года, чемпионка Украины 2007 года в 10 танцах среди молодежи до 21 года.

Шоптенко – победительница первого сезона украинского проекта "Танцы со звездами" на "1+1". В 2019 году Шоптенко участвовала в проекте "Танцы со звездами" в паре с белорусским актером Алексеем Яровенко. 

В новом сезоне шоу она выйдет на паркет в паре с украинским певцом Олегом Винником

Теги: Олег Винник, Алена Шоптенко, Танцы со звездами
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 
 
 
ПУБЛИКАЦИИ
все публикации
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Протесты в Беларуси. Онлайн-репортаж
Записки бывшего подполковника КГБ: Агентура влияния российского "глубинного государства"
Записки бывшего подполковника КГБ: Агентура влияния российского "глубинного государства"
  Пономарев: Американский регулятор нам сейчас говорит: "До окончания выборов в США не делайте инвестиции в Украину"
  Пономарев: Американский регулятор нам сейчас говорит: "До окончания выборов в США не делайте инвестиции в Украину"
Алеся БАЦМАН
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Я тоже хочу hot-контент". Шоптенко в платье-комбинации позировала в брызгах воды
"Я тоже хочу hot-контент". Шоптенко в платье-комбинации позировала в брызгах воды
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
"Алла счастлива", "Гаррик маме уже до плеча достает". В Instagram комментируют новое видео Пугачевой с детьми
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
  "Не готов уделять время семье". Барских рассказал об отношениях с экс-солисткой "ВИА Гры" Мишей Романовой
"Крутяшный Платоша!", "Шикарная Ксения Анатольевна". Собчак обнародовала фото отдыха с сыном
"Крутяшный Платоша!", "Шикарная Ксения Анатольевна". Собчак обнародовала фото отдыха с сыном
"Как-то странно я отделался". Киркоров переболел COVID-19
"Как-то странно я отделался". Киркоров переболел COVID-19
53-летняя Хайек показала, как плавает в бассейне на спине
53-летняя Хайек показала, как плавает в бассейне на спине
Гриффит показала сюрприз, который устроили ей друзья в честь дня рождения
Гриффит показала сюрприз, который устроили ей друзья в честь дня рождения
Дуэйн Джонсон второй год подряд возглавляет список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes
Дуэйн Джонсон второй год подряд возглавляет список самых высокооплачиваемых актеров по версии Forbes
Сын Легкоступовой уверен, что от нее хотел избавиться муж Telegram-канал "112"
Сын Легкоступовой уверен, что от нее хотел избавиться муж – Telegram-канал "112"
"Счастливые, как дети". Сумская и Борисюк измазались целебной грязью. Фото
"Счастливые, как дети". Сумская и Борисюк измазались целебной грязью. Фото
"Рановато бедра о бедра растирать". Каминская показала, как репетирует танец с Дикусаром
"Рановато бедра о бедра растирать". Каминская показала, как репетирует танец с Дикусаром
"Если я сижу в парке – это личное время". Джамала рассказала, когда лучше всего просить у нее автограф
"Если я сижу в парке – это личное время". Джамала рассказала, когда лучше всего просить у нее автограф
Onuka о Беларуси: Когда я наблюдаю за тем, что сейчас происходит в этой чудесной стране, мне становится очень больно
Onuka о Беларуси: Когда я наблюдаю за тем, что сейчас происходит в этой чудесной стране, мне становится очень больно
  Smile. Посмертно вышел анимационный клип Juice Wrld на дуэтный трек с The Weeknd. Видео
  Smile. Посмертно вышел анимационный клип Juice Wrld на дуэтный трек с The Weeknd. Видео
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Никто не спрашивал, хочу я этого или не хочу". Сын Ефремова рассказал о сексуальных домогательствах, которым подвергся в детстве
"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио
"Династия продолжается". Внучка Пугачевой презентовала трек на испанском. Аудио
 

Популярно в Бульваре

 
все публикации
 

Новости

 
все публикации
 

Видео

 
все видео
 
 
 
Dmitriy Gordon
 
Бульвар Гордона
 
ГОРДОН
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS