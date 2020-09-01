Число жертв COVID-19 в мире приближается к 850 тыс.

США, Бразилия и Индия остаются лидерами по масштабу распространения коронавирусной инфекции. На эти страны приходится больше 40% летальных исходов от COVID-19 в мире.

К утру 1 сентября коронавирусом в мире заразилось 25 405 845 человек (+262 тыс. человек за сутки). Об этом свидетельствуют данные американского Университета Джонса Хопкинса, который следит за распространением болезни.

Жертвами COVID-19 стали 849 389 человек (+4 тыс. человек за сутки), выздоровело 16 745 442.

Лидером по масштабу распространения вируса остаются США – число инфицированных там превысило 6 млн и достигло 6 029 695. Из них умерло 183 585 человек, излечилось 2 184 825.

В Бразилии заболело 3 908 272 человека. Из них 121 381 умер и 3 268 591 излечился.

В Индии инфицировано 3 621 245 человек, 64 469 умерли.

Четвертое место занимает Россия: 992 402 инфицированных и 17 128 умерших. В Перу, ЮАР и Колумбии количество заболевших COVID-19 преодолело порог в 600 тыс.

В Мексике (находится на третьем месте по смертности – 64 414 человек) число инфицированных превысило полмиллиона. В Испании, Чили и Аргентине – 400 тыс. Порог в 300 тыс. человек преодолели Иран, Великобритания, Франция, Саудовская Аравия и Бангладеш.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.