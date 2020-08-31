ВОЗ назвала условия для безопасного открытия стран после карантина

Государства должны предпринять как минимум четыре основных шага, прежде чем возвращаться к нормальной жизни. По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, нужно предотвратить расширение масштабов публичных мероприятий.

Гебрейесус считает, что каждый способен внести вклад в борьбу с COVID-19 Фото: ЕРА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает открытие стран после карантина, но важно соблюдать ряд рекомендаций организации в сфере безопасности, чтобы не допустить катастрофы. Об этом предупредил на брифинге 31 августа генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди – на свои рабочие места. Но это должно быть сделано безопасно", – сказал он.

Гебрейесус отметил, что государства должны предпринять несколько шагов до возврата к нормальной жизни. Прежде всего, по словам главы ВОЗ, нужно предотвратить расширение масштабов публичных мероприятий, ограничив передачу вируса среди больших групп людей.

"Подобные заражения фиксируются на массовых мероприятиях, в том числе в ночных клубах, на стадионах, на крупных религиозных собраниях. Важно защитить наиболее уязвимые группы, чтобы сократить смертность. Каждый человек должен вносить свой вклад в обеспечение безопасности общества – носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки", – напомнил Гебрейесус.

Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что сократить число летальных исходов от коронавируса можно путем введения мер по защите группы риска – пожилых людей, граждан с проблемами со здоровьем и медицинских работников.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, проводится только симптоматическое лечение. В ВОЗ отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину.

Всего 31 разработчик вакцины против коронавируса перешел к клиническим испытаниям на людях. Еще 142 компании находятся на стадии предклинических исследований вакцин.

По информации Гебрейесуса, всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.