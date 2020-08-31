ГОРДОН
 
 
МИР

ВОЗ назвала условия для безопасного открытия стран после карантина

Государства должны предпринять как минимум четыре основных шага, прежде чем возвращаться к нормальной жизни. По словам главы Всемирной организации здравоохранения Тедроса Адханома Гебрейесуса, нужно предотвратить расширение масштабов публичных мероприятий.

Гебрейесус считает, что каждый способен внести вклад в борьбу с COVID-19
Гебрейесус считает, что каждый способен внести вклад в борьбу с COVID-19
Фото: ЕРА

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает открытие стран после карантина, но важно соблюдать ряд рекомендаций организации в сфере безопасности, чтобы не допустить катастрофы. Об этом предупредил на брифинге 31 августа генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

"ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди – на свои рабочие места. Но это должно быть сделано безопасно", – сказал он.

Гебрейесус отметил, что государства должны предпринять несколько шагов до возврата к нормальной жизни. Прежде всего, по словам главы ВОЗ, нужно предотвратить расширение масштабов публичных мероприятий, ограничив передачу вируса среди больших групп людей.

"Подобные заражения фиксируются на массовых мероприятиях, в том числе в ночных клубах, на стадионах, на крупных религиозных собраниях. Важно защитить наиболее уязвимые группы, чтобы сократить смертность. Каждый человек должен вносить свой вклад в обеспечение безопасности общества – носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки", – напомнил Гебрейесус.

Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что сократить число летальных исходов от коронавируса можно путем введения мер по защите группы риска – пожилых людей, граждан с проблемами со здоровьем и медицинских работников.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, проводится только симптоматическое лечение. В ВОЗ отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.

В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину.

Всего 31 разработчик вакцины против коронавируса перешел к клиническим испытаниям на людях. Еще 142 компании находятся на стадии предклинических исследований вакцин. 

По информации Гебрейесуса, всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.

Теги: лекарства, карантин, Всемирная организация здравоохранения, безопасность, Тедрос Адханом Гебрейесус, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Ефремов в суде заявил, что в день ДТП пил водку
Ефремов в суде заявил, что в день ДТП пил водку
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой сдали тесты на COVID-19
Dantes рассказал, почему они с Дорофеевой сдали тесты на COVID-19
"Обещаю светить". Цибульская обнародовала фото с мужем и сыном
"Обещаю светить". Цибульская обнародовала фото с мужем и сыном
За день до годовщины знакомства Квиткова и Добрынин попали в ДТП. Фото
За день до годовщины знакомства Квиткова и Добрынин попали в ДТП. Фото
"Бомба, секс и кайф". В Instagram оценили танец пышнотелой певицы alyona alyona
"Бомба, секс и кайф". В Instagram оценили танец пышнотелой певицы alyona alyona
Комаров обнародовал селфи с Зеленским и рассказал, как отреагировал на звание заслуженного журналиста
Комаров обнародовал селфи с Зеленским и рассказал, как отреагировал на звание заслуженного журналиста
  Reflection. Агилера выпустила клип на новую версию песни. Видео
  Reflection. Агилера выпустила клип на новую версию песни. Видео
Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд – СМИ
Депп повторно подал в суд на экс-супругу Херд – СМИ
"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото
"Какие счастливые, аж светитесь". Потап и Каменских отправились на отдых. Фото
Вдова Кордеро посвятила мужу песню, которую он не успел дописать
Вдова Кордеро посвятила мужу песню, которую он не успел дописать
  "Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
  "Противостояние". Вышел первый тизер сериала с Вупи Голдберг по роману Кинга. Видео
  Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины
  Фронтмен Little Big Прусикин объявил о разводе и назвал его причины
"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог
"Мамин помощник". Tarabarova с годовалым сыном испекла пирог
"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик
"Что-то мы с папой волнуемся". Бужинская отдает двойняшек в садик
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса
"Бесконтактный хоровод". Падалко рассказала, как изменились правила в школе в связи с пандемией коронавируса
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
В Париже полиция задержала Депардье за вождение в нетрезвом виде. Он заявил, что предпочитает Путина – Le Point
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Умерла актриса "Терминатора 2"
Умерла актриса "Терминатора 2"
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Живее всех живых". Гагарина обнародовала фото 78-летнего Маслякова
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
"Порно-звезда", "Платье уродует", "Что говорит сын?", "Вульгарно". Тину Кароль раскритиковали за откровенное декольте
45-летний Джеджула станет отцом во второй раз
45-летний Джеджула станет отцом во второй раз
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
"Как сестры-двойняшки, нет разницы в возрасте". Ротару на фото юбилея сына сравнили с младшей сестрой
Младший сын Валерии женился. Фото
Младший сын Валерии женился. Фото
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS