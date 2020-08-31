ВОЗ назвала условия для безопасного открытия стран после карантина

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) поддерживает открытие стран после карантина, но важно соблюдать ряд рекомендаций организации в сфере безопасности, чтобы не допустить катастрофы. Об этом предупредил на брифинге 31 августа генеральный директор ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
"ВОЗ полностью поддерживает усилия по открытию экономик и сообществ. Мы хотим видеть, как дети возвращаются в школы, а люди – на свои рабочие места. Но это должно быть сделано безопасно", – сказал он.
Media briefing on #COVID19 with @DrTedros https://t.co/FvolgDSVhM— World Health Organization (WHO) (@WHO) August 31, 2020
Гебрейесус отметил, что государства должны предпринять несколько шагов до возврата к нормальной жизни. Прежде всего, по словам главы ВОЗ, нужно предотвратить расширение масштабов публичных мероприятий, ограничив передачу вируса среди больших групп людей.
"Подобные заражения фиксируются на массовых мероприятиях, в том числе в ночных клубах, на стадионах, на крупных религиозных собраниях. Важно защитить наиболее уязвимые группы, чтобы сократить смертность. Каждый человек должен вносить свой вклад в обеспечение безопасности общества – носить маску, соблюдать дистанцию и мыть руки", – напомнил Гебрейесус.
Кроме того, глава ВОЗ подчеркнул, что сократить число летальных исходов от коронавируса можно путем введения мер по защите группы риска – пожилых людей, граждан с проблемами со здоровьем и медицинских работников.
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
Специальных лекарств от COVID-19 пока не существует, проводится только симптоматическое лечение. В ВОЗ отмечали, что ряд лекарственных средств могут способствовать улучшению самочувствия и облегчению симптомов COVID-19, но пока нет подтверждений, что какой-либо препарат позволяет предотвратить или лечить данное заболевание.
В ВОЗ считают, что коронавирус будет представлять серьезную угрозу, пока не изобретут вакцину.
Всего 31 разработчик вакцины против коронавируса перешел к клиническим испытаниям на людях. Еще 142 компании находятся на стадии предклинических исследований вакцин.
По информации Гебрейесуса, всего в мире ведется разработка более 200 потенциальных вакцин от COVID-19.