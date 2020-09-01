"Без тестирования на COVID-19 и карантина". Болгария на месяц упростила правила въезда для украинцев

Послабления для въезда украинцев в Болгарию будут действовать до 30 сентября, сообщили в посольстве Украины в Болгарии.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае Фото: EPA

С 1 сентября украинцы смогут ездить в Болгарию без тестов на наличие коронавирусной инфекции COVID-19 и карантина. Об этом 31 августа сообщило посольство Украины в Болгарии на своей странице в Facebook.

"31 августа обновлено решение минздрава Болгарии, согласно которому с 1-го до 30 сентября гражданам Украины разрешено въезжать на территорию Болгарии без необходимости предоставления документа, который показывает отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР, и без прохождения 14-дневного карантина", – говорится в сообщении.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.