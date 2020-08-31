Число проведенных ПЦР-тестов в Украине с мая увеличилось в два раза – Степанов

За предыдущую неделю в Украине сделали 124 929 тестов на коронавирус методом полимеразной цепной реакции, для сравнения: за неделю с 18-го по 24 мая в Украине провели 58 346 ПЦР-тестирований. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

В Украине с мая более чем в два раза выросло число проведенных за неделю ПЦР-тестирований на COVID-19. Об этом сегодня в ходе брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, сообщает корреспондент издания "ГОРДОН".

"За предыдущую неделю провели 124 929 ПЦР-тестирований. Для сравнения: за неделю с 18-го по 24 мая в Украине осуществили 58 346 ПЦР-тестирований. С 18 мая количество тестирований выросло более чем в два раза. Число выявленных случаев за предыдущую неделю – 14 458. Если говорить в динамике, то за неделю с 10-го по 16 августа это количество составляло 10 863 случаев", – отметил Степанов.

Он сообщил, что выросло также и количество случаев госпитализации – 2829 пациентов за предыдущую неделю. Для сравнения: за неделю с 18-го по 24 мая это число составляло 849.

Пациентами с подтвержденными и подозрительными случаями COVID-19 занято 9972 койки из более чем 36 тыс. по всей стране.

"У нас более 11 тыс. коек обеспечены кислородом. Наша цель – чтобы 80% коек были обеспечены кислородом или централизованным, или с помощью кислородного концентратора. Во исполнение этого приказа мы инициируем постановление Кабмина, которое позволит закупать услуги по подведению кислорода по упрощенной процедуре", – пояснил Степанов.

По состоянию на 31 августа количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 120 тыс., страна занимает 25-е место в мире по темпам распространения инфекции.