В Украине новый суточный рекорд по количеству инфицированных коронавирусом

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 125 тыс., сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

За последние сутки от коронавируса в Украине умер 51 человек Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине выявили еще 2495 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 2 сентября.

Это абсолютный рекорд с начала эпидемии. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 29 августа – 2481 новый случай.

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 125 798.

От коронавирусной инфекции скончалось 2656 человек, в том числе 51 – за последние сутки, выздоровело 58 817 (+1015 за сутки), 64 325 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве (332) и Харьковской области (302), меньше всего – в Кировоградской (10).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

Винницкая область – 4109;

Волынская область – 5589;

Днепропетровская область – 2454;

Донецкая область – 1505;

Житомирская область – 3442;

Закарпатская область – 7697;

Запорожская область – 1657;

Ивано-Франковская область – 9522;

Киев – 13 878;

Киевская область – 5842;

Кировоградская область – 826;

Луганская область – 346;

Львовская область – 14 907;

Николаевская область – 1320;

Одесская область – 7697;

Полтавская область – 832;

Ровенская область – 9396;

Сумская область – 1571;

Тернопольская область – 6395;

Харьковская область – 9640;

Херсонская область – 424;

Хмельницкая область – 2630;

Черкасская область – 1642;

Черновицкая область – 10 487;

Черниговская область – 1990.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,7 млн, из них более 17 млн вылечились, а 857,1 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных.