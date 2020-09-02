В Украине новый суточный рекорд по количеству инфицированных коронавирусом

За последние сутки в Украине выявили еще 2495 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 2 сентября.
Это абсолютный рекорд с начала эпидемии. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 29 августа – 2481 новый случай.
Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 125 798.
От коронавирусной инфекции скончалось 2656 человек, в том числе 51 – за последние сутки, выздоровело 58 817 (+1015 за сутки), 64 325 продолжают болеть.
Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве (332) и Харьковской области (302), меньше всего – в Кировоградской (10).
Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:
Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,7 млн, из них более 17 млн вылечились, а 857,1 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных.