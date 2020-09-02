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В Украине новый суточный рекорд по количеству инфицированных коронавирусом

Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в Украине превысило 125 тыс., сообщил Совет национальной безопасности и обороны.

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За последние сутки от коронавируса в Украине умер 51 человек
За последние сутки от коронавируса в Украине умер 51 человек
Фото: depositphotos.com

За последние сутки в Украине выявили еще 2495 случаев инфицирования коронавирусом, сообщил Совет национальной безопасности и обороны утром 2 сентября.

Это абсолютный рекорд с начала эпидемии. До этого максимальный суточный прирост был зафиксирован 29 августа – 2481 новый случай

Общее количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране возросло до 125 798.

От коронавирусной инфекции скончалось 2656 человек, в том числе 51 – за последние сутки, выздоровело 58 817 (+1015 за сутки), 64 325 продолжают болеть.

Больше всего новых случаев за сутки было выявлено в Киеве (332) и Харьковской области (302), меньше всего – в Кировоградской (10).

Ситуация с распространением коронавируса по регионам выглядит так:

  • Винницкая область – 4109;
  • Волынская область – 5589;
  • Днепропетровская область – 2454;
  • Донецкая область – 1505;
  • Житомирская область – 3442;
  • Закарпатская область – 7697;
  • Запорожская область – 1657;
  • Ивано-Франковская область – 9522;
  • Киев – 13 878;
  • Киевская область – 5842;
  • Кировоградская область – 826;
  • Луганская область – 346;
  • Львовская область – 14 907;
  • Николаевская область – 1320;
  • Одесская область – 7697;
  • Полтавская область – 832;
  • Ровенская область – 9396;
  • Сумская область – 1571;
  • Тернопольская область – 6395;
  • Харьковская область – 9640;
  • Херсонская область – 424;
  • Хмельницкая область – 2630;
  • Черкасская область – 1642;
  • Черновицкая область – 10 487;
  • Черниговская область – 1990.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией. 

По данным американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,7 млн, из них более 17 млн вылечились, а 857,1 тыс. умерли. Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. 

Теги: эпидемия, Всемирная организация здравоохранения, инфекция, здравоохранение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус
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