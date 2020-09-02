В Николаеве из-за COVID-19 отправили на карантин класс и две группы в детских садах

В трех учебных заведениях Николаева отправили на изоляцию детей и сотрудников. Кто заболел, в управлении образования города не уточнили, речь идет о контакте с заболевшими COVID-19.

В Николаевской области с начала вспышки инфицировано 1284 человек Фото: pixabay.com

В Николаеве 1 сентября отправили на крантин из-за заболевших COVID-19 школьный класс и две детсадовские группы. Об этом со ссылкой на свои источники в управлении образования города сообщил СВІДОК.info.

Кто заболел, дети или взрослые, не уточняется, в управлении сообщили, что речь идет о "контакте с заболевшими".

"В школе 19 один из классов ушел на самоизоляцию. В детсаду 71 на самоизоляцию отправили группу, а в саду №95 – группу и контактных воспитателей", – сказано в сообщении.

По состоянию на 1 сентября в Украине зарегистрировано 123 303 случая коронавирусной инфекции (плюс 2088 за последние сутки). Скончалось 2605 больных с COVID-19 (+48), выздоровело 57 802 (+688). В Николаевской области с начала вспышки инфицировано 1284 человек.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запрещали массовые мероприятия, закрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина, а 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили карантин до 1 ноября. С 31 августа в стране начало действовать новое разделение на карантинные зоны.