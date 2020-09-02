ГОРДОН
 
 
ОБЩЕСТВО

В Николаеве из-за COVID-19 отправили на карантин класс и две группы в детских садах

В трех учебных заведениях Николаева отправили на изоляцию детей и сотрудников. Кто заболел, в управлении образования города не уточнили, речь идет о контакте с заболевшими COVID-19.

В Николаевской области с начала вспышки инфицировано 1284 человек
В Николаевской области с начала вспышки инфицировано 1284 человек
Фото: pixabay.com

В Николаеве 1 сентября отправили на крантин из-за заболевших COVID-19 школьный класс и две детсадовские группы. Об этом со ссылкой на свои источники в управлении образования города сообщил СВІДОК.info

Кто заболел, дети или взрослые, не уточняется, в управлении сообщили, что речь идет о "контакте с заболевшими".

"В школе 19 один из классов ушел на самоизоляцию. В детсаду 71 на самоизоляцию отправили группу, а в саду №95 – группу и контактных воспитателей", – сказано в сообщении.

По состоянию на 1 сентября в Украине зарегистрировано 123 303 случая коронавирусной инфекции (плюс 2088 за последние сутки). Скончалось 2605 больных с COVID-19 (+48), выздоровело 57 802 (+688). В Николаевской области с начала вспышки инфицировано 1284 человек.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запрещали массовые мероприятия, закрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина, а 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили карантин до 1 ноября. С 31 августа в стране начало действовать новое разделение на карантинные зоны.

Теги: Украина, Николаев, карантин, школа, детский сад, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, самоизоляция
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Ласточкин отвел шестилетнего сына в первый класс. Фото
Ласточкин отвел шестилетнего сына в первый класс. Фото
27-летняя спутница Питта оказалась женой 68-летнего немецкого ресторатора – СМИ
27-летняя спутница Питта оказалась женой 68-летнего немецкого ресторатора – СМИ
"Не хочу быть ни с кем, кроме тебя". 25-летняя Свитолина обнародовала признание в любви своему 34-летнему бойфренду
"Не хочу быть ни с кем, кроме тебя". 25-летняя Свитолина обнародовала признание в любви своему 34-летнему бойфренду
"Как похожи. Одно лицо". Поклонники Тины Кароль заметили, что ее сын похож очень на свою маму в детстве
"Как похожи. Одно лицо". Поклонники Тины Кароль заметили, что ее сын похож очень на свою маму в детстве
"Главное, офлайн". Актер студии "Квартал 95" с женой проводил сына в школу
"Главное, офлайн". Актер студии "Квартал 95" с женой проводил сына в школу
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Клевая беззубая принцесска!". Дочь Пугачевой и Галкина рассказала о своем отце. Видео
"Прекрасен внутри и снаружи". Бекхэмы показали, как взрослел их средний сын
"Прекрасен внутри и снаружи". Бекхэмы показали, как взрослел их средний сын
Жена Бабкина: Мое молочко пил Сергей. Так что он тоже мой молочный сыночек
Жена Бабкина: Мое молочко пил Сергей. Так что он тоже мой молочный сыночек
Дочь Успенской: В России осуществляется травля гениальных и одаренных людей. Это настоящий геноцид
Дочь Успенской: В России осуществляется травля гениальных и одаренных людей. Это настоящий геноцид
"Поздравляю, у вас будет чебурек". Бедняков с женой показали на пляже "беременные" животы
"Поздравляю, у вас будет чебурек". Бедняков с женой показали на пляже "беременные" животы
  Over Now. Харрис и The Weeknd выпустили клип. Видео
  Over Now. Харрис и The Weeknd выпустили клип. Видео
Похудевшая Лолита восхитила сеть стройной фигурой. Видео
Похудевшая Лолита восхитила сеть стройной фигурой. Видео
71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих детей в школу
71-летняя Пугачева в мини-юбке отвела своих детей в школу
"Невозможно смотреть на эту мерзость". Фадеев прокомментировал поведение Ефремова
"Невозможно смотреть на эту мерзость". Фадеев прокомментировал поведение Ефремова
Партнер Фреймут по шоу "Танцы со звездами" рассказал, как у него протекает COVID-19
Партнер Фреймут по шоу "Танцы со звездами" рассказал, как у него протекает COVID-19
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
  "Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
"Говорит Чапкис, а стыдно мне!". Зрители "Танцев со звездами" раскритиковали хореографа за оскорбление партнера Саниной
Ефремов огласил свое "последнее желание"
Ефремов огласил свое "последнее желание"
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
"Мужику за 50, а он все свои яйца напоказ выставляет!", "Какая хорошая анатомия". Тарзан показал тело в стрингах
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
30 секунд уберегли от беды. Тополя рассказал, как незнакомый ребенок спас его с сыном от трагедии
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Савченко показала фото своего путешествия по Херсонской области и обратилась к украинцам
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Жена 54-летнего Павлика показала его тещу
Умерла актриса "Терминатора 2"
Умерла актриса "Терминатора 2"
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
Шоптенко о танце с Винником: Впервые сегодня я выходила на паркет с чувством счастья
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2020. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS