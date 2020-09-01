Шмыгаль намекнул о продлении карантина после 1 ноября

Кабинет Министров Украины будет использовать только инструменты адаптивного карантина. Полное закрытие страны не планируется, заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Шмыгаль сказал, что в сентябре и октябре с коронавирусом будет напряженный момент Фото: depositphotos.com

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что адаптивный карантин в стране могут продлить и после 1 ноября. Об этом он рассказал в интервью изданию The Page.

"Очевидно, что он [карантин], наверное, будет продолжен и дальше. Несмотря на те показатели, которые мы сейчас имеем, в сентябре – октябре будет довольно напряженный момент с прохождением очередной волны коронавируса", – рассказал он.

Премьер подчеркнул, что важно правильно подготовить медицинскую систему, врачей, оборудование и больницы.

По словам Шмыгаля, правительство не планирует повторять локдаун (запрет свободного входа или выхода из определенной зоны в связи с чрезвычайной ситуацией) страны.

"Мы не видим экономической возможности остановить страну на две или более недель. Поэтому мы будем использовать только инструменты адаптивного карантина, которыми сейчас пользуемся. В "красных" зонах локально закрываем передвижения людей и просим всех оставаться дома для того, чтобы разорвать цепочки в локальных местах вспышек", – сказал он.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запрещали массовые мероприятия, закрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина, а 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили карантин до 1 ноября. С 31 августа в стране начало действовать новое разделение на карантинные зоны.