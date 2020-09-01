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Ужесточение ограничений в работе Рады из-за COVID-19 не планируется – Разумков

Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков сказал, что сейчас количество работников аппарата Рады ограничено. Такую меру ввели, чтобы в здании парламента было меньше людей.

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Ужесточение ограничений в работе Рады из-за COVID-19 не планируется – Разумков / ГОРДОН

Фото: www.rada.gov.ua

Ужесточение режима работы Верховной Рады Украины из-за пандемии коронавирусной инфекции на данный момент не планируется. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом заявил спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков на брифинге 1 сентября.

Спикер напомнил, что сейчас ограничен вход в здание Верховной Рады.

"Пока вводить какие-то более жесткие мероприятия не планируем, надеюсь ситуация не подойдет к той границе, когда мы вынуждены будем внедрять дополнительные ограничения", – сказал Разумков.

По его словам, количество работников аппарата Рады ограничили, чтобы они одновременно все не находились в здании.

Коронавирусную инфекцию подтвердили у 23 депутатов и семи работников аппарата. Известно, что сейчас COVID-19 болеют лидер депутатской фракции "Батьківщина", экс-премьер Украины Юлия Тимошенко и народный депутат от "Слуги народа" Степан Чернявский

В конце августа эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась: ежедневно в стране фиксируется более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине выявили еще 2088 случаев инфицирования коронавирусом. Общее количество подтвержденных зараженных возросло до 123 303.

Сегодня стартовала четвертая сессия Верховной Рады девятого созыва, которая продлится до 22 января 2021 года. Согласно календарному плану, Рада будет работать в режиме пленарных заседаний десять недель.

Теги: Верховная Рада, ограничения, инфекция, Дмитрий Разумков, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия
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