Нардеп от "Слуги народа" сообщил, что лечится от COVID-19

По словам нардепа от "Слуги народа" Степана Чернявского, его тест на COVID-19 дал положительный результат на следующий день после появления симптомов ОРВИ.

Чернявский сообщил, что уже 11 дней находится в больнице Фото: Степан Чернявский / Facebook

Народный депутат Украины от "Слуги народа" Степан Чернявский заявил 29 августа в видеообращении в Facebook, что болен коронавирусной инфекцией.

"Я нахожусь в больнице "Водника" в городе Одесса, у меня диагностировали коронавирус. Я здесь нахожусь уже 11-й день на лечении", – сказал он.

По словам нардепа, сначала у него появились симптомы, "как при обычном ОРВИ": слабость, ломота, вечером маленькая температура в 37 °С.

"Я на следующий день поехал сделал тест. Тест оказался положительным", – отметил Чернявский.

Он отметил, что компьютерная томография показала правостороннюю пневмонию, "то есть за два дня болезнь опускается в легкое".

По состоянию на 29 августа общее число подтвержденных случаев инфицирования COVID-19 в Украине достигло 116 978. От коронавирусной инфекции скончался 2481 человек, вылечилось 56 138 человек.

Среди тех, кто переболел или болеет коронавирусной инфекцией, есть ряд народных депутатов. В частности, 23 августа стало известно, что COVID-19 выявили у нардепа от "Батьківщини" Юлии Тимошенко. Ее пресс-секретарь Марина Сорока сообщала, что состояние Тимошенко оценивается как тяжелое.

25 августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уведомил, что коронавирусной инфекцией больны два нардепа. Их фамилии он не назвал.