Разумков сообщил, что COVID-19 болеют два нардепа

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не назвал имен депутатов, которые в настоящее время болеют COVID-19.

Разумков не уточнил, кто из депутатов болеет COVID-19 Фото: rada.gov.ua

В настоящее время лечение от COVID-19 проходят два народных депутата. Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", об этом на брифинге 25 августа заявил председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков.

"Я не буду сейчас переходить на фамилии, насколько мне известно, два [нардепа в настоящий момент больны COVID-19]", – сказал спикер.

По всей видимости, один из болеющих нардепов – это лидер ВО "Батьківщина" Юлия Тимошенко. О ее заболевании стало известно 23 августа. Пресс-секретарь политика Марина Сорока сообщала, что состояние Тимошенко оценивается как тяжелое. По данным СМИ, ее подключили к аппарату ИВЛ.

В Украине общее число больных COVID-19 достигло 108 415, из них 2318 скончались, почти 53 тыс. выздоровели.