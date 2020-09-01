Степанов о COVID-19 на курортах Украины: Вирус никогда не отдыхает

Отдыхающие на курортах в Украине часто не придерживаются карантина. Министр здравоохранения Украины Максим Степанов сказал, что в Одесской области стали заражаться COVID-19 чаще, потому что приезжие посещают места массовых скоплений людей.

Министерство здравоохранения Украины фиксирует рост количества больных COVID-19 в Одесской области, поскольку для отдыхающих "не существует вообще никаких правил", сказал глава министерства Максим Степанов в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

"Это было нами прогнозируемо, исходя из того, что мы видели по телевидению и в социальных сетях. Часто для отдыхающих не существует вообще никаких правил, даже самых мягких. Я понимаю, что человек на курорте стремится расслабиться и отдохнуть, но давайте не будем забывать, что вирус никогда не отдыхает", – казал министр.

По словам Степанова, люди начали посещать места массовых скоплений и поэтому чаще стали заражаться COVID-19.

"Значительное количество людей приезжает в Одессу на несколько дней, подхватывает болезнь и возвращается в свой регион. При этом новый случай COVID-19 фиксируется по адресу проживания, а не по факту возможного инфицирования на отдыхе", – пояснил он.

В конце августа эпидемическая ситуация в Украине ухудшилась: ежедневно в стране фиксируется более 2 тыс. новых случаев заражения коронавирусом. За последние сутки в Украине выявили еще 2088 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось 2605 больных, выздоровело 57 802 (+688). Общее количество подтвержденных зараженных возросло до 123 303.