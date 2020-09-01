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7 млрд грн на дороги и ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. Как тратят средства фонда борьбы с COVID-19 в Украине

В апреле в Украине был создан фонд борьбы с коронавирусной инфекцией COVID-19 объемом 66 млрд грн. К концу августа из него потратили почти 19 млрд грн, 7 млрд грн из которых – на ремонт и строительство дорог, сообщили в Минфине. "ГОРДОН" рассказывает, на что были выделены и как тратятся средства фонда.

В фонд по борьбе с COVID-19 планировали заложить 97,1 млрд грн, но в итоге его объем составил 66 млрд грн
В фонд по борьбе с COVID-19 планировали заложить 97,1 млрд грн, но в итоге его объем составил 66 млрд грн
Фото: National Bank of Ukraine (NBU) / Flickr
Елена КРАВЧЕНКО
журналист

13 апреля, через месяц после введения в Украине карантина в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. Сначала в фонде было предусмотрено 64,7 млрд грн, позже его объем вырос до 66 млрд грн.

"Он был создан для финансирования дополнительных расходов на здравоохранение и социальных расходов, непосредственно связанных с эпидемией COVID-19", – говорится в сообщении на сайте Минфина.

Фонд будет функционировать весь период карантина и 30 дней после его завершения.

Как распределили средства

24 июля правительство сообщило, что распределило все средства фонда. 

"На сферу здравоохранения выделено 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн и сферу образования – 52,5 млн грн", – заявлял заместитель министра финансов Роман Ермоличев.

По основным направлениям распределение выглядит так:

  • строительство, ремонт и реконструкция дорог госзначения – 35 млрд грн;
  • финпомощь Фонду страхования на случай безработицы – 6 млрд 973 млн грн;
  • повышение доплат и надбавок медикам – 5 млрд 955 млн грн;
  • оборудование приемных отделений опорных больниц – 5,3 млрд грн;
  • обеспечение лабораторий Минздрава и закупка средств индивидуальной защиты – 2 млрд 990 млн грн;
  • доплаты военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы – 2 млрд 530 млн грн;
  • финпомощь Фонду соцстрахования (в том числе на выплату больничных) – 2 млрд 512 млн грн.
  • строительство и ремонт приемных отделений опорных больниц – 1 млрд 680 млн грн;
  • помощь детям физлиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения I и II групп – 1 млрд 107 млн грн;
  • господдержка сферы культуры, туризма и креативных индустрий  – 1 млрд грн;
  • частичное восстановление расходов госбюджета в сфере физкультуры и спорта – 475,8 млн грн;
  • доплаты медикам в учреждениях здравоохранения МВД – 171,1 млн грн;
  • закупка аппаратов искусственной вентиляции легких – 100 млн грн;
  • возврат средств за пробное Внешнее независимое оценивание – 52,5 млн грн;
  • частичное восстановление расходов в сфере приватизации госимущества – 48,4 млн грн.
  • закупка оборудования и средств индивидуальной защиты (Госуправление делами) – 41,2 млн грн;
  • предотвращение заболевания COVID-19 в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы – 23, 7 млн грн.

Инфографика: mof.gov.ua

Инфографика: mof.gov.ua

Согласно данным Минфина, распорядителями средств фонда стал ряд ведомств: 

  • Мининфраструктуры – 35 млрд грн;
  • Минздрав – 14 млрд 345 млн грн;
  • Минэкономики – 6 млрд 792 млн грн;
  • Минсоцполитики – 3 млрд 619 млн грн;
  • Министерство внутренних дел – 2 млрд 701 млн грн;
  • Минрегион – 1 млрд 680 млн грн;
  • Министерство культуры и информполитики – 1 млрд грн;
  • Министерство молодежи и спорта – 476 млн грн;
  • Минобразования – 52,5 млн грн;
  • Фонд госимущества – 48 млн грн;
  • Госуправление делами – 41 млн грн;
  • Минюст – 24 млн грн.

Как тратят средства фонда

Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "РБК-Украина", которое вышло 1 июня, говорил, что из средств фонда "принято решений на 27 млрд грн на безвозвратном основании, на возвратном – примерно 1,3 млрд грн".

28 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из фонда потратили 10% средств.

При этом врио министра образования и науки Сергей Шкарлет 31 августа сказал, что средств в фонде нет.

"Фонд [борьбы с] COVID сегодня пуст, там нет ни копейки", – подчеркнул он.

Минфин сообщает, что по состоянию на 28 августа кассовые расходы фонда составили 18 млрд 920 млн грн (28,7% от предусмотренной суммы):

  • строительство, ремонт и реконструкция дорог госзначения – 7 млрд 65 млн грн (20,2%);
  • финпомощь Фонду страхования на случай безработицы – 6 млрд 493 млн грн (93,1%);
  • доплаты военнослужащим Нацгвардии и Госпогранслужбы – 2 млрд 386 млн грн (94,3%);
  • финпомощь Фонду соцстрахования (в том числе на выплату больничных) – 1 млрд 544 млн (61,5%);
  • помощь детям физлиц-предпринимателей на упрощенной системе налогообложения I и II групп – 808,7 млн грн (73,1%);
  • обеспечение лабораторий Минздрава и закупка средств индивидуальной защиты – 445,4 млн грн (14,9%);
  • доплаты медикам в учреждениях здравоохранения МВД – 109,2 млн (63,8%);
  • возврат средств за пробное ВНО – 52,5 млн грн (100%);
  • предотвращение заболевания COVID-19 в учреждениях Государственной уголовно-исполнительной службы – 11,4 млн грн (48,4%);
  • закупка оборудования и средств индивидуальной защиты (Госуправление делами) – 4,4 млн грн (10,7%).
Инфографика: mof.gov.ua
Инфографика: mof.gov.ua

На другие направления предусмотренные в фонде средства пока потрачены не были. В частности, неосвоенными остаются деньги на повышение доплат и надбавок медикам, строительство и оборудование приемных отделений опорных больниц, а также 1 млрд грн на поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий.

Также из средств фонда пока не закупили ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в стране для больных COVID-19 подготовили 3,7 тыс. аппаратов ИВЛ. По данным Центра общественного здоровья Минздрава на 28 августа к ним было подключено 204 человека.

Ситуация с COVID-19 в Украине

По состоянию на 1 сентября в Украине зарегистрировано 123 303 случая коронавирусной инфекции, 2088 из которых за последние сутки. Умерло 2065 человек, выздоровело 57 802. Премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что в конце месяца суточный прирост новых случаев может составлять 3 тыс.

26 августа Кабмин продлил адаптивный карантин еще на два месяца – до 31 октября включительно, то есть фонд будет функционировать минимум до 30 ноября.

Шмыгаль заявлял, что правительство и Верховная рада могут перераспределить средства внутри фонда. Шкарлет 31 августа сказал, что перераспределение могут провести в октябре.

Теги: МВД, госбюджет, эпидемия, Министерство социальной политики, карантин, деньги, Минздрав, дороги, Денис Шмыгаль, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, ИВЛ
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