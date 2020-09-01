7 млрд грн на дороги и ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. Как тратят средства фонда борьбы с COVID-19 в Украине

13 апреля, через месяц после введения в Украине карантина в связи с эпидемией коронавируса SARS-CoV-2, Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекцией. Правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею. Сначала в фонде было предусмотрено 64,7 млрд грн, позже его объем вырос до 66 млрд грн.
"Он был создан для финансирования дополнительных расходов на здравоохранение и социальных расходов, непосредственно связанных с эпидемией COVID-19", – говорится в сообщении на сайте Минфина.
Фонд будет функционировать весь период карантина и 30 дней после его завершения.
Как распределили средства
24 июля правительство сообщило, что распределило все средства фонда.
"На сферу здравоохранения выделено 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн и сферу образования – 52,5 млн грн", – заявлял заместитель министра финансов Роман Ермоличев.
По основным направлениям распределение выглядит так:
Согласно данным Минфина, распорядителями средств фонда стал ряд ведомств:
Как тратят средства фонда
Министр финансов Украины Сергей Марченко в интервью "РБК-Украина", которое вышло 1 июня, говорил, что из средств фонда "принято решений на 27 млрд грн на безвозвратном основании, на возвратном – примерно 1,3 млрд грн".
28 июля премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявлял, что из фонда потратили 10% средств.
При этом врио министра образования и науки Сергей Шкарлет 31 августа сказал, что средств в фонде нет.
"Фонд [борьбы с] COVID сегодня пуст, там нет ни копейки", – подчеркнул он.
Минфин сообщает, что по состоянию на 28 августа кассовые расходы фонда составили 18 млрд 920 млн грн (28,7% от предусмотренной суммы):
На другие направления предусмотренные в фонде средства пока потрачены не были. В частности, неосвоенными остаются деньги на повышение доплат и надбавок медикам, строительство и оборудование приемных отделений опорных больниц, а также 1 млрд грн на поддержку сферы культуры, туризма и креативных индустрий.
Также из средств фонда пока не закупили ни одного аппарата искусственной вентиляции легких. Министр здравоохранения Максим Степанов заявлял, что в стране для больных COVID-19 подготовили 3,7 тыс. аппаратов ИВЛ. По данным Центра общественного здоровья Минздрава на 28 августа к ним было подключено 204 человека.
Ситуация с COVID-19 в Украине
По состоянию на 1 сентября в Украине зарегистрировано 123 303 случая коронавирусной инфекции, 2088 из которых за последние сутки. Умерло 2065 человек, выздоровело 57 802. Премьер-министр Денис Шмыгаль предположил, что в конце месяца суточный прирост новых случаев может составлять 3 тыс.
26 августа Кабмин продлил адаптивный карантин еще на два месяца – до 31 октября включительно, то есть фонд будет функционировать минимум до 30 ноября.
Шмыгаль заявлял, что правительство и Верховная рада могут перераспределить средства внутри фонда. Шкарлет 31 августа сказал, что перераспределение могут провести в октябре.