Шмыгаль прогнозирует, что в конце сентября в сутки будут выявлять до 3 тыс. больных COVID-19

Из-за роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине может на 80% увеличиться загруженность больничных коек, отметил премьер-министр Денис Шмыгаль.

В конце сентября суточный прирост больных коронавирусной инфекцией может увеличиться в Украине до 3 тыс. Об этом 1 сентября в эфире телеканала "1+1" заявил премьер-министр Денис Шмыгаль, сообщает ТСН.

"Сегодня у нас [регистрируется] от 2 тыс. до 2,5 тыс. больных ежедневно, по прогнозам, до конца сентября – начала октября эта цифра возрастет до 3 тыс. заболевших ежедневно", – сказал он.

По словам Шмыгаля, в результате роста количества больных в Украине на 80% увеличится загруженность больничных коек.

По состоянию на 1 сентября в Украине зарегистрировано 123 303 случая коронавирусной инфекции (плюс 2088 за последние сутки). Скончались 2605 больных с COVID-19 (+48), выздоровело 57 802 (+688).

Накануне был выявлен 2141 новый случай. Максимальный суточный прирост с начала эпидемии был зафиксирован 29 августа – 2481.