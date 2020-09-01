У мэра Тернополя подтвердили COVID-19

По словам мэра Тернополя Сергея Надала, он чувствует некоторые симптомы коронавирусной инфекции, но общее состояние нормальное.

1 сентября мэр Тернополя Сергей Надал сообщил в Facebook, что у него обнаружили коронавирусную инфекцию.

"Должен вам рассказать неприятную новость. Получил результаты теста на COVID-19. Тест подтвердил эту болезнь", – написал он.

Мэр отметил, что "в связи со спецификой работы" он, его заместители и "другие члены команды" регулярно сдают тест на коронавирус в течение последних пяти месяцев.

"У нас специальный режим работы в связи с необходимостью ежедневно общаться с большим количеством людей. Хорошо, что в настоящее время, кроме меня, ни один из заместителей, руководителей коммунальных учреждений и управлений советы не оказался инфицированным. Плохо, что призывал беречься, а сам не уберегся", – объяснил Надал.

По словам городского головы, он чувствует "некоторые симптомы, в частности – неприятную боль в горле".

"Если бы не тест, в другой ситуации даже бы не обратил на это внимание. Общее состояние нормальное. Нахожусь в постоянном контакте со специалистами, сообщил своему семейному врачу. Перехожу на самоизоляцию и режим работы из дома. Потребности в госпитализации нет", – рассказал Надал.

Он назвал происходящее испытание для него и его семьи.

ЗАКЛИКАВ БЕРЕГТИСЯ, А САМ НЕ ВБЕРІГСЯ Тернополяни, друзі. Мушу вам розповісти неприємну новину. Отримав результати... Опубліковано Сергієм Надалом Понеділок, 31 серпня 2020 р.

По состоянию на 1 сентября в Украине зарегистрировано 123 303 случая коронавирусной инфекции (плюс 2088 за последние сутки). Скончались 2605 больных с COVID-19 (+48), выздоровело 57 802 (+688).