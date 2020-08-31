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Шкарлет: Из фонда борьбы с коронавирусом на образование ничего не выделялось. Сегодня фонд пуст, там нет ни копейки

Врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что министерство просило выделить ему из фонда борьбы с коронавирусной инфекцией около 2 млрд грн, но не получило ни копейки. Фонд в размере 66 млрд грн был создан в апреле, в Министерстве финансов утверждали, что на сферу образования направили из него 52,5 млн грн.

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Шкарлет: Заявка наша есть на два с чем-то миллиарда, но пока ничего не выделялось
Шкарлет: Заявка наша есть на два с чем-то миллиарда, но пока ничего не выделялось
Фото: mon.gov.ua

Врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил на брифинге 31 августа, что из фонда борьбы с коронавирусом на сферу образования не выделили ни копейки, проинформировал "Укринформ"

"С COVID-[фонда] ничего не выделялось. Заявка наша есть на два с чем-то миллиарда, но пока ничего не выделялось. Возможно, в октябре будет, когда будет перераспределение. Фонд [борьбы с] COVID сегодня пуст, там нет ни копейки", – сказал Шкарлет. 

Он добавил, что на следующий год министерство подало бюджетное предложение по расходам на санитарную защиту педагогов в размере 13,3 млрд грн. 

Как передает корреспондент издания "ГОРДОН", на брифинге Шкарлет напомнил, что бюджет сферы образования на текущий год был запланирован в размере 115 млрд грн, после секвестра он сократился на 10 млрд грн. 

"На следующий год предельный размер, который мы планируем с учетом дополнительных субвенций, на сегодня составляет 137,8 млрд грн. Но это без капитальных расходов. То есть Министерство образования и науки системно продолжает работу по увеличению расходов на поддержку образования", – сообщил врио министра.

В апреле Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекциейИзначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные, на борьбу со вспышкой инфекции.

В июне Рада разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В конце июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены. В министерстве рассказали, что в целом из фонда на сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн, на сферу образования – 52,5 млн грн.

Теги: образование, Министерство образования, финансирование, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, пандемия, коронавирус, Сергей Шкарлет
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