Партнер Фреймут по шоу "Танцы со звездами" рассказал, как у него протекает COVID-19

Партнер ведущей Ольги Фреймут по проекту канала "1+1" "Танцы со звездами" Илья Падзина 31 августа на своей странице в Instagram рассказал, что первыми симптомами заражения коронавирусом у него стали усталость, ломота и температура.
По словам танцора, через некоторое время он заметил, что перестал различать запахи и это напугало его больше всего.
"Но мое сильное и здоровое тело достаточно быстро справляется с этим вирусом", – заверил Падзина.
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«ПОЗИТИВНЫЙ» вот такой результат я получил на тест COVID-19! началось все с усталости тела, ломки и лёгкой температуры. спустя некоторое время потеря обоняния (что испугало больше всего) но мое сильное и здоровое тело достаточно быстро справляется с этим вирусом. спасибо всем за поддержку! берегите себя и не болейте!
Фреймут стала 14-й участницей шоу "Танцы со звездами", а ее партнером был назван Падзина.
23 августа Фреймут сообщила, что получила положительный результат теста на COVID-19, подчеркнув, что лечится дома, находясь в самоизоляции, приостановив работу над проектами.
30 августа Фреймут и Падзина дистанционно приняли участие в премьерном выпуске проекта, станцевав фокстрот.
По состоянию на 1 сентября в Украине зарегистрировано 123 303 случая коронавирусной инфекции. Скончались 2605 больных с COVID-19, выздоровело 57 802, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.