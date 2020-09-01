Партнер Фреймут по шоу "Танцы со звездами" рассказал, как у него протекает COVID-19

Хореограф Илья Падзина, который принимает участие в шоу "Танцы со звездами" на "1+1" в паре с ведущей Ольгой Фреймут, сообщил, что из всех симптомов, характерных для COVID-19 его больше всего напугала потеря обоняния.

Партнер ведущей Ольги Фреймут по проекту канала "1+1" "Танцы со звездами" Илья Падзина 31 августа на своей странице в Instagram рассказал, что первыми симптомами заражения коронавирусом у него стали усталость, ломота и температура.

По словам танцора, через некоторое время он заметил, что перестал различать запахи и это напугало его больше всего.

"Но мое сильное и здоровое тело достаточно быстро справляется с этим вирусом", – заверил Падзина.

Фреймут стала 14-й участницей шоу "Танцы со звездами", а ее партнером был назван Падзина.

23 августа Фреймут сообщила, что получила положительный результат теста на COVID-19, подчеркнув, что лечится дома, находясь в самоизоляции, приостановив работу над проектами.

30 августа Фреймут и Падзина дистанционно приняли участие в премьерном выпуске проекта, станцевав фокстрот.

По состоянию на 1 сентября в Украине зарегистрировано 123 303 случая коронавирусной инфекции. Скончались 2605 больных с COVID-19, выздоровело 57 802, сообщил Совет национальной безопасности и обороны.