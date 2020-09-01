Митрополит ПЦУ Александр сообщил, что у него COVID-19

Митрополит Православной церкви Украины Александр (Драбинко) рассказал, что коронавирусную инфекцию у него обнаружили во время ежемесячного исследования.

Митрополит утверждает, что симптомов COVID-19 у него нет Фото: Oleksandr Drabinko / Facebook

Митрополит Православной церкви Украины (ПЦУ) Александр (Драбинко) сообщил 1 сентября в Facebook, что у него выявили коронавирусную инфекцию.

"Для предотвращения недопониманий и кривотолков, своим долгом считаю целесообразным уважительно сообщить, что в результате очередного, планового, ежемесячного прохождения исследования на COVID-19 методом RT-ПЦР получил положительный результат", – написал он.

Митрополит отметил, что не знает время, место и источник инфицирования.

"Согласно предписанию врача, нахожусь до 15 сентября на карантине. Классические симптомы пока отсутствуют. Температура в норме. Лиц, с которыми имел контакт в последние дни, прошу с вниманием отнестись к самочувствию и при необходимости обратиться к врачу", – объяснил священнослужитель.

До уваги! Задля запобігання недорозумінням і кривотолкам, своїм обов’язком вважаю за доцільне шанобливо повідомити, що в... Опубліковано Олександром Драбинком Вівторок, 1 вересня 2020 р.

По состоянию на 1 сентября в Украине зарегистрировано 123 303 случая коронавирусной инфекции (плюс 2088 за последние сутки). Скончались 2605 больных с COVID-19 (+48), выздоровело 57 802 (+688).