Минздрав внес Полтавскую область в число регионов, где нет условий для ослабления карантина

По состоянию на 1 сентября в список регионов Украины, где нет условий для ослабления карантина, Минздрав внес Киев и 16 областей.

В число регионов Украины, которые по состоянию на 1 сентября не готовы к ослаблению карантинных ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, Министерство здравоохранения внесло Полтавскую область. Об этом свидетельствуют данные Минздрава.

Всего в список не готовых к ослаблению карантина попали 17 регионов, все они имеют отклонения по единственному критерию – заболеваемости на 100 тыс. населения за последние 14 дней. У Полтавской области он – 17,6.

В пятерку худших по указанному показателю попали Черновицкая (274,1), Тернопольская (221,3), Ивано-Франковская (175), Ровенская (125,2) и Харьковская (112,4) области.

Кроме того, к ослаблению карантина, по данным Минздрава, не готовы город Киев, а также Винницкая, Волынская, Житомирская, Закарпатская, Киевская, Львовская, Одесская, Сумская, Хмельницкая и Черниговская области.

20 мая из-за пандемии COVID-19 Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин, в соответствии с которым региональные власти получили право ослаблять ограничительные меры при условии соответствия минимальным требованиям по количеству заболевших, загруженности больниц и количеству проведенных тестов.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым действие адаптивного карантина на территории страны продлевается до 31 августа. В зависимости от эпидемической ситуации в регионе или в отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа правительство приняло решение продлить адаптивный карантин до 31 октября. Из-за резкого роста количества зараженных ограничительные мероприятия будут усиливаться.

По состоянию на 1 сентября в Украине зарегистрировано 123 303 случая коронавирусной инфекции (плюс 2088 за последние сутки). Скончались 2605 больных с COVID-19 (+48), выздоровело 57 802 (+688).