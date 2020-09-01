У еще одного украинского нардепа обнаружили COVID-19 – СМИ

Нардеп от "Батьківщини" Иван Крулько 1 сентября не явился на пленарное заседание Верховной Рады. "РБК-Украина" сообщает, что у него COVID-19.

По данным СМИ, Крулько находится на самоизоляции Фото: Іван Крулько / Facebook

Народный депутат от "Батьківщини" Иван Крулько заболел COVID-19. Об этом "РБК-Украина" сообщил информированный источник.

По его словам, результаты теста нардеп получил в понедельник. Сейчас он находится на самоизоляции.

Согласным данным на сайте Верховной Рады, Крулько отсутствовал в парламенте на пленарном заседании 1 сентября. Однако 25 августа в Раде он был.

Среди тех, кто переболел или болеет коронавирусной инфекцией, есть ряд народных депутатов. В частности, 23 августа стало известно, что COVID-19 выявили у нардепа от "Батьківщини" Юлии Тимошенко. Ее пресс-секретарь Марина Сорока сообщала, что состояние Тимошенко оценивается как тяжелое.

25 августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков уведомил, что коронавирусной инфекцией больны два нардепа. Их фамилии он не назвал.

29 августа о наличии болезни сообщил депутат от "Слуги народа" Степан Чернявский.

За последние сутки в Украине выявили еще 2088 случаев инфицирования коронавирусом. Скончалось 2605 больных, выздоровело 57 802 (+688). Общее количество подтвержденных зараженных возросло до 123 303.