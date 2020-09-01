В Бердянске школьник заболел коронавирусом. Весь класс отправили на карантин

В Бердянске после обнаружения COVID-19 у одного из учеников общеобразовательной школы №4 проводят противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения инфекции, сообщили в Бердянском городском совете.

Ученики класса, в котором обнаружили больного ребенка, до 17 сентября будут учиться дистанционно Фото: EPA

В Бердянске Запорожской области у школьника общеобразовательной школы №4 подтвердили инфицирование коронавирусной инфекцией COVID-19, весь класс, в котором обнаружили больного ребенка, до 17 сентября будет учиться дистанционно. Об этом 1 сентября сообщила пресс-служба Бердянского городского совета.

"По информации городского отдела образования, сегодня, 1 сентября, от Запорожского областного лабораторного центра Минздрава Украины поступило сообщение о том, что у одного из учеников общеобразовательной школы №4 установлено заболевание COVID-19", – говорится в сообщении.

В учебном заведении проводят противоэпидемические мероприятия, направленные на недопущение распространения COVID-19. Проводится эпидемическое расследование и определяют круг контактных лиц, сообщили в мэрии.

По состоянию на 1 сентября в Украине зарегистрировано 123 303 случая коронавирусной инфекции (плюс 2088 за последние сутки). Скончалось 2605 больных с COVID-19 (+48), выздоровело 57 802 (+688). В Запорожской области с начала вспышки инфицировано 1627 человек.

Карантин в Украине действует с 12 марта. Из-за распространения коронавирусной инфекции COVID-19 запрещали массовые мероприятия, закрывали торговые центры, магазины (кроме продуктовых и аптек), рестораны, кафе, спортивные залы, салоны красоты, а также ограничивали работу транспорта.

С 11 мая в Украине началось смягчение карантина, а 20 мая Кабмин ввел так называемый адаптивный карантин.

22 июля Кабинет Министров издал постановление, которым в зависимости от эпидемической ситуации в регионе или отдельных административно-территориальных единицах устанавливается "зеленый", "желтый", "оранжевый" или "красный" уровень эпидемической опасности распространения COVID-19.

26 августа в Украине продлили карантин до 1 ноября. С 31 августа в стране начало действовать новое разделение на карантинные зоны.