В Украине упростят выход из самоизоляции. ПЦР-тест на коронавирус будет необязательным

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал на брифинге в Киеве 2 сентября, что Министерство здравоохранения хочет изменить подход к тестированию на коронавирус для выхода из самоизоляции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".
Он сообщил, что изменения в алгоритм тестирования будут внесены на этой неделе.
Ляшко напомнил, что сейчас для выхода из самоизоляции надо делать ПЦР-тест, но после упрощения процедуры гражданам в случае отсутствия симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 по истечении 14-дневного срока разрешат завершать самоизоляцию без теста.
Само тестирование методом ПЦР для лиц, которые находятся на самоизоляции, хотят сдвинуть на седьмой-восьмой день изоляции.
"Это позволит в случае негативного результата закончить самоизоляцию, не ожидая 14-го дня", – объяснил Ляшко.
Он напомнил, что сейчас бесплатное тестирование методом ПЦР проводят следующим категориям лиц:
"Сегодня достаточно одного ПЦР-теста и отсутствия клинических симптомов, чтобы человек попадал в категорию вылечившихся", – сказал Ляшко.
На сайте Минздрава сообщается, что с 1 августа самоизоляция в Украине нужна в следующих случаях:
Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.
По информации американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,8 млн, из них более 17,1 млн вылечились, а 858,3 тыс. умерли.
Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. В стране коронавирус выявили у 125 798 человек, из них 2656 скончались, а 58 817 выздоровели. За последние сутки коронавирус был подтвержден у рекордного количества жителей Украины – 2495.