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ОБЩЕСТВО

В Украине упростят выход из самоизоляции. ПЦР-тест на коронавирус будет необязательным

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что гражданам в случае отсутствия симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 разрешат по истечении 14-дневного срока завершать самоизоляцию без теста.

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Ляшко сообщил, что изменения в алгоритм тестирования будут внесены на этой неделе
Ляшко сообщил, что изменения в алгоритм тестирования будут внесены на этой неделе
Фото: kmu.gov.ua

Заместитель министра здравоохранения Украины, главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал на брифинге в Киеве 2 сентября, что Министерство здравоохранения хочет изменить подход к тестированию на коронавирус для выхода из самоизоляции, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Он сообщил, что изменения в алгоритм тестирования будут внесены на этой неделе. 

Ляшко напомнил, что сейчас для выхода из самоизоляции надо делать ПЦР-тест, но после упрощения процедуры гражданам в случае отсутствия симптомов коронавирусной инфекции COVID-19 по истечении 14-дневного срока разрешат завершать самоизоляцию без теста.

Само тестирование методом ПЦР для лиц, которые находятся на самоизоляции, хотят сдвинуть на седьмой-восьмой день изоляции.

"Это позволит в случае негативного результата закончить самоизоляцию, не ожидая 14-го дня", – объяснил Ляшко.

Он напомнил, что сейчас бесплатное тестирование методом ПЦР проводят следующим категориям лиц:

  • пациентам с хроническими симптомами коронавирусной болезни;
  • пациентам с пневмониями, которые находятся в стационарах;
  • пациентами, которые вылечились от COVID-19;
  • лицам, которые контактировали с больными COVID-19.

"Сегодня достаточно одного ПЦР-теста и отсутствия клинических симптомов, чтобы человек попадал в категорию вылечившихся", – сказал Ляшко. 

На сайте Минздрава сообщается, что с 1 августа самоизоляция в Украине нужна в следующих случаях:

  • для лиц, которые контактировали с пациентом с подтвержденным диагнозом COVID-19 (кроме лиц, которые во время исполнения служебных обязанностей использовали средства индивидуальной защиты);
  • для лиц с подозрением на инфицирование коронавирусом или с подтвержденным COVID-19 в легкой форме при условии, что не нужна госпитализация; 
  • для лиц, которые пересекли госграницу и прибыли из государства / являются гражданами (подданными) государств с широким распространением COVID-19.

Вспышка COVID-19 началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

По информации американского Университета Джонса Хопкинса, общее количество инфицированных в мире превысило 25,8 млн, из них более 17,1 млн вылечились, а 858,3 тыс. умерли.

Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных. В стране коронавирус выявили у 125 798 человек, из них 2656 скончались, а 58 817 выздоровели. За последние сутки коронавирус был подтвержден у рекордного количества жителей Украины – 2495.

Теги: Министерство здравоохранения, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Виктор Ляшко, коронавирус, тестирование, самоизоляция
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