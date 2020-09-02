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В Украине коронавирусную инфекцию лечат 93 представителя судебной системы

С начала эпидемии COVID-19 в Украине было зарегистрировано 284 случая заболеваемости коронавирусной инфекцией у судей и сотрудников аппарата судов.

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Жертв коронавируса в системе судов Украины нет
Жертв коронавируса в системе судов Украины нет
Фото: pixabay.com

По состоянию на 31 августа коронавирусную инфекцию подтвердили у 284 судей и сотрудников аппарата судов, активное лечение проходит у 93 пациентов. Об этом 1 сентября проинформировала Государственная судебная администрация (ГСА).

"В местных, апелляционных судах и судебных учреждениях Украины находилось и находится на больничном вследствие заболеваемости коронавирусной болезнью (COVID-19) всего 284 судьи и сотрудника аппарата судов. В настоящее время болеет 93 судьи и сотрудника судебных учреждений, выздоровел 191 человек", – говорится в сообщении.

По данным ГСА, ни одного случая COVID-19 не зарегистрировано в судах и судебных учреждениях Луганской и Полтавской областей.

"Наибольшее количество судей и сотрудников аппарата судов, пострадавших от коронавирусной инфекции, зарегистрировано в Ровенской (38 человек), Львовской (33 человека), Черновицкой (26 человек), Киевской областях и Киеве (26 человек), Закарпатской (24 человека), Ивано-Франковской и Одесской областях (по 17 человек)", – объяснили в судебной администрации.

Жертв коронавируса среди судей и сотрудников аппаратов судов – нет.

В ГСА отметили, что нет данных о состоянии заболеваемости в Конституционном Суде, Верховном Суде, Высшем антикоррупционном суде и Высшем суде по вопросам интеллектуальной собственности.

Украина занимает 25-е место в мире по количеству инфицированных COVID-19. Зарегистрировано с начала эпидемии 125 798 случаев. 2656 пациентов скончались, 58 817 больных выздоровели. За последние сутки коронавирус был подтвержден у рекордного количества жителей Украины – 2495.

Теги: эпидемия, суды, судьи, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, Государственная судебная администрация, коронавирус
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