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Зеленский заявил, что в фонде борьбы с COVID-19 остались почти все средства

Информацию, что в фонде по борьбе с COVID-19 почти не осталось средств, президент Украины Владимир Зеленский назвал "большим фейком, который подогревают различные люди".

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Сумму средств, оставшихся в фонде, Зеленский не назвал
Сумму средств, оставшихся в фонде, Зеленский не назвал
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что в фонде по борьбе с COVID-19 остались почти все изначальные средства. Об этом он рассказал журналистам 2 сентября во время рабочей поездки в Харьковскую область, передает корреспондент издания "ГОРДОН".

Во время общения со СМИ президент опроверг информацию, что в фонде почти не осталось средств. Он назвал эту информацию "большим фейком, который подогревают различные люди, журналисты".

На вопрос, сколько денег осталось в фонде, Зеленский ответил: "Там все в порядке, там почти все средства есть". Конкретную сумму он не назвал, отметив, что это вопрос к премьер-министру страны Денису Шмыгалю.

В апреле Верховная Рада внесла изменения в госбюджет, которыми одобрила создание фонда борьбы с коронавирусной инфекциейИзначально правительство предлагало заложить в фонд 97,1 млрд грн, но народные депутаты не поддержали эту идею, в итоге было принято решение уменьшить размер фонда до 64,7 млрд грн. Позже размер фонда вырос до 66 млрд грн.

Согласно решению правительства, деньги из фонда направляли на помощь гражданам, в том числе пожилого возраста, в связи с негативными последствиями распространения на территории Украины коронавируса; на одноразовую помощь членам семей работников учреждений здравоохранения, которые погибли от COVID-19; другие меры, направленные, на борьбу со вспышкой инфекции.

В июне Рада разрешила выделить часть средств фонда на строительство дорог.

В конце июля Минфин сообщил, что все средства фонда распределены. В министерстве рассказали, что в целом из фонда на сферу здравоохранения выделили 16,3 млрд грн, на социальную сферу – 10,6 млрд грн, на сферу обеспечения правопорядка – 2,5 млрд грн, на стимулирование экономики – 36 млрд грн, частичное восстановление расходов госбюджета – 500 млн грн, на сферу образования – 52,5 млн грн.

По данным Bihus.info, из фонда на средства защиты для медиков потратили меньше 37 млн грн, а торги на защитные костюмы все еще не объявлены.

Кроме того, врио министра образования и науки Украины Сергей Шкарлет сообщил, что из фонда на сферу образования не выделили ни копейки.

Теги: Украина, Владимир Зеленский, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19
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