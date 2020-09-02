Нардеп Крулько подтвердил, что болен COVID-19

По словам депутата Верховной Рады от "Батьківщини" Ивана Крулько, болезнь у него протекает как нетяжелый грипп.

Народный депутат от "Батьківщини" Иван Крулько 2 сентября подтвердил в своем Facebook, что заразился коронавирусом.

"Сдал вчера положительный тест на COVID-19. Со вчерашнего дня нахожусь на самоизоляции. Самочувствие – как при нетяжелой форме гриппа. Выполняю все советы врачей и надеюсь быстро вернуться к работе", – написал он, разместив скан результатов своего ПЦР-теста.

СМИ писали, что 1 сентября Крулько отсутствовал на заседании Верховной Рады, так как ушел на самоизоляцию в связи с COVID-19.

31 августа спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков рассказал, что коронавирусной инфекцией в Раде переболели или продолжают болеть COVID-19 23 нардепа, а также семь сотрудников аппарата парламента.

2 сентября лидер "Батьківщини" Юлия Тимошенко сообщила, что ее состояние улучшилось, но коронавирусная болезнь еще не отступила.